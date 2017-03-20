Следующее заседание по делу генерал-майора ВСУ В.Назарова состоится 27 марта
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 20 марта. УНН. В Днепропетровской области ожидается очередное заседание по делу генерал-майора ВСУ В.Назарова. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат потерпевших.
Следующее заседание состоится 27 марта, в 11:00.
Отметим, рассмотрение дела было приостановлено на "последнем слове" В.Назарова.
Напомним, генерал-майора ВСУ В.Назарова обвиняют в служебной халатности. По мнению пострадавших, военный виноват в катастрофе Ил-76, во время которой погибли 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.
Сторона защиты генерал-майора Виктора Назарова просит вынести оправдательный приговор военному, отменить меру пресечения и закрыть дело.
Пострадавшие в катастрофе Ил-76 просят "посадить" В.Назарова на 49 лет.