Наступна зустріч парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС відбудеться в Україні восени
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Наступне засідання парламентського Комітету асоціації заплановано провести восени 2018 року в Україні. Про це йдеться в заключній заяві за підсумками сьомого засідання Комітету парламентських асоціацій Україна-ЄС, яке проходило у Страсбурзі 18-19 квітня, передає УНН.
"Планується провести чергове засідання парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС восени 2018 року в Україні", - йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, в заяві комітету йдеться також про те, що країна має перспективу членства в Євросоюзі, якщо вона дотримуватиметься ключових критеріїв та принципів ЄС.
"Комітет Парламентської Асоціації наголошує, що Угода про асоціацію не є кінцевою метою відносин між Україною та ЄС та вітає європейські прагнення України; в цьому зв'язку зазначає, що Україна має європейську перспективу відповідно до статті 49 Європейського союзу та може подати заявку на членство в Європейському Союзі, якщо вона дотримується Копенгагенських критеріїв та принципів демократії, поважає основні свободи та права людини та права меншин, і забезпечує верховенство права", - йдеться в заяві.