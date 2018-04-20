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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Следующая встреча Комитета ассоциации Украина-ЕС состоится в Украине осенью

Киев • УНН

 • 8291 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Следующее заседание парламентского Комитета ассоциации запланировано провести осенью 2018 года в Украине. Об этом говорится в заключительном заявлении по итогам седьмого заседания Комитета парламентских ассоциаций Украина-ЕС, которое проходило в Страсбурге 18-19 апреля, передает УНН.

Следующая встреча Комитета ассоциации Украина-ЕС состоится в Украине осенью

"Планируется провести очередное заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС осенью 2018 года в Украине", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, в заявлении комитета говорится также о том, что страна имеет перспективу членства в Евросоюзе, если она будет придерживаться ключевых критериев и принципов ЕС.

"Комитет Парламентской Ассоциации подчеркивает, что Соглашение об ассоциации не является конечной целью отношений между Украиной и ЕС и приветствует европейские устремления Украины; в этой связи отмечает, что Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Европейского союза и может подать заявку на членство в европейском Союзе, если она придерживается Копенгагенских критериев и принципов демократии, уважает основные свободы и права человека и права меньшинств, и обеспечивает верховенство права ", - говорится в заявлении.

Украинские Национальные Новости

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