Следующая встреча Комитета ассоциации Украина-ЕС состоится в Украине осенью

"Планируется провести очередное заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС осенью 2018 года в Украине", - говорится в заявлении.



Как сообщал УНН, в заявлении комитета говорится также о том, что страна имеет перспективу членства в Евросоюзе, если она будет придерживаться ключевых критериев и принципов ЕС.



"Комитет Парламентской Ассоциации подчеркивает, что Соглашение об ассоциации не является конечной целью отношений между Украиной и ЕС и приветствует европейские устремления Украины; в этой связи отмечает, что Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Европейского союза и может подать заявку на членство в европейском Союзе, если она придерживается Копенгагенских критериев и принципов демократии, уважает основные свободы и права человека и права меньшинств, и обеспечивает верховенство права ", - говорится в заявлении.