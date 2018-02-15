Настрої проти Януковича в українській армії були дуже сильні – Коваль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. В українській армії були серйозні настрої проти колишнього президента України Віктора Януковича. Про це заявив колишній в.о. міністра оборони Михайло Коваль на допиті як свідка в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальне провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
"Верховний Главнокомандуючий (В.Янукович – ред.) не провів ні одного стратегічного навчання. Під його егідою не було проведено ні одного навчання з бойовими стрільбами на рівні бригади. Такого не знали, щоб за чотири роки бригада не пройшла з авіацією по полігонах. Ні на одному підведенні підсумків чи на колегії в Міноборони (вивчаючи документи – ред.) я не знайшов присутності Головнокомандуючого. Я скажу, що настрої проти В.Януковича в армії були дуже сильні", - заявив М.Коваль.
Нагадаємо, М.Коваль заявив, що на момент російської агресії українські війська були абсолютно неготові.