Настроения против Януковича в украинской армии были очень сильные - Коваль
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В украинской армии были серьезные настроения против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил бывший и.о. министра обороны Михаил Коваль на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
"Верховный Главнокомандующий (В.Янукович - ред.) не провел ни одного стратегического обучения. Под его эгидой не было проведено ни одного учения с боевыми стрельбами на уровне бригады. Такого не знали, чтобы за четыре года бригада не прошла с авиацией по полигонам. Ни на одном подведении итогов или на коллегии в Минобороны (изучая документы - ред.) я не нашел присутствия Главнокомандующего. Я скажу, что настроения против Януковича в армии были очень сильные", - заявил М.Коваль.
Напомним, М.Коваль заявил, что на момент российской агрессии украинские войска были совершенно не готовы.