Наставника "Олександрії" вдруге поспіль названо кращим тренером туру УПЛ

Завдяки розгромній перемозі "олександрійців" над львівськими "Карпатами" з рахунком 3:0, головний спеціаліст "Олександрії" отримав середній бал 4,8 та тріумфував у даній нагороді.

Наставник отримав 5-ки по таким показникам, як номінальний результат, труднощі в керівництві підопічними, майстерність в роботі з кадрами та тренерська майстерність.

"Олександрія" веде відчайдушну боротьбу за потрапляння у першу шістку на другому етапі, тому з точки зору турнірної стратегії ця перемога (всього лише третя в чемпіонаті для підопічних Шарана – і друга поспіль) безцінна для недавніх учасників єврокубків. Вдруге в сезоні "олександрійці" перемагають з розгромним рахунком, а від "Карпат" наразі ще не пропускали взагалі (попри те, що моменти у львів’ян були)", - сказано у повідомленні Об'єднання.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над "Шахтарем" Шарана обирали також кращим тренером минулого туру.