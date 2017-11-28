Наставника "Олександрії" вдруге поспіль названо кращим тренером туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран став переможцем в номінації кращий тренер 17-го туру Української Прем'єр-ліги. Про це інформує Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу, передає УНН.
Завдяки розгромній перемозі "олександрійців" над львівськими "Карпатами" з рахунком 3:0, головний спеціаліст "Олександрії" отримав середній бал 4,8 та тріумфував у даній нагороді.
Наставник отримав 5-ки по таким показникам, як номінальний результат, труднощі в керівництві підопічними, майстерність в роботі з кадрами та тренерська майстерність.
"Олександрія" веде відчайдушну боротьбу за потрапляння у першу шістку на другому етапі, тому з точки зору турнірної стратегії ця перемога (всього лише третя в чемпіонаті для підопічних Шарана – і друга поспіль) безцінна для недавніх учасників єврокубків. Вдруге в сезоні "олександрійці" перемагають з розгромним рахунком, а від "Карпат" наразі ще не пропускали взагалі (попри те, що моменти у львів’ян були)", - сказано у повідомленні Об'єднання.
Нагадаємо, що завдяки перемозі над "Шахтарем" Шарана обирали також кращим тренером минулого туру.