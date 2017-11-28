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Наставника "Олександрії" вдруге поспіль названо кращим тренером туру УПЛ

Наставника "Олександрії" вдруге поспіль названо кращим тренером туру УПЛ

Київ • УНН

 • 14141 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран став переможцем в номінації кращий тренер 17-го туру Української Прем'єр-ліги. Про це інформує Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу, передає УНН.

Завдяки розгромній перемозі "олександрійців" над львівськими "Карпатами" з рахунком 3:0, головний спеціаліст "Олександрії" отримав середній бал 4,8 та тріумфував у даній нагороді.

Наставник отримав 5-ки по таким показникам, як номінальний результат, труднощі в керівництві підопічними, майстерність в роботі з кадрами та тренерська майстерність.

"Олександрія" веде відчайдушну боротьбу за потрапляння у першу шістку на другому етапі, тому з точки зору турнірної стратегії ця перемога (всього лише третя в чемпіонаті для підопічних Шарана – і друга поспіль) безцінна для недавніх учасників єврокубків. Вдруге в сезоні "олександрійці" перемагають з розгромним рахунком, а від "Карпат" наразі ще не пропускали взагалі (попри те, що моменти у львів’ян були)", - сказано у повідомленні Об'єднання.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над "Шахтарем" Шарана обирали також кращим тренером минулого туру. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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