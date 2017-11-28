Наставника "Александрии" второй раз подряд назван лучшим тренером тура УПЛ

Благодаря разгромной победе "александрийцев" над львовскими "Карпатами" со счетом 3:0, главный специалист "Александрии" получил средний балл 4,8 и торжествовал в данной награде.

Наставник получил 5-ку по таким показателям, как номинальный результат, трудности в руководстве подопечными, мастерство в работе с кадрами и тренерская мастерство.

"Александрия" ведет отчаянную борьбу за попадание в первую шестерку на втором этапе, поэтому с точки зрения турнирной стратегии эта победа (всего лишь третья в чемпионате для подопечных Шарана - и вторая подряд) бесценна для недавних участников еврокубков. Второй раз в сезоне "александрийцы" побеждают с разгромным счетом, а от "Карпат" пока еще не пропускали вообще (несмотря на то, что моменты у львовян были)", - сказано в сообщении объединения.

Напомним, что благодаря победе над "Шахтером" Шаран выбирали также лучшим тренером прошлого тура.