Наставника "Ліверпуля" визнано найкращим тренером місяця в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп отримав звання найкращого тренера місяця в Прем'єр-лізі Англії, повідомляє УНН з посиланням на АПЛ.
Німецький спеціаліст в серпні привів "мерсисайдців" до чотирьох перемог у внутрішній першості. Різниця забитих і пропущених м'ячів склала 12:3 на користь "Ліверпулю".
Відзначимо, що німець в голосуванні випередив Хосепа Гвардіолу ("Манчестер Сіті"), Роя Ходжсона ("Кристал Пелас") та Брендана Роджерса ("Лестер Сіті").
Додамо, раніше Клопп отримував аналогічну нагороду три рази.