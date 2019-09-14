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Наставника "Ліверпуля" визнано найкращим тренером місяця в АПЛ

Київ • УНН

 • 8453 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп отримав звання найкращого тренера місяця в Прем'єр-лізі Англії, повідомляє УНН з посиланням на АПЛ.

Німецький спеціаліст в серпні привів "мерсисайдців" до чотирьох перемог у внутрішній першості. Різниця забитих і пропущених м'ячів склала 12:3 на користь "Ліверпулю".

Відзначимо, що німець в голосуванні випередив Хосепа Гвардіолу ("Манчестер Сіті"), Роя Ходжсона ("Кристал Пелас") та Брендана Роджерса ("Лестер Сіті").

Додамо, раніше Клопп отримував аналогічну нагороду три рази.

Українські Національні Новини

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