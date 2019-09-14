Наставник "Ливерпуля" признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Немецкий специалист в августе привел "мерсисайдцев" до четырех побед во внутреннем первенстве. Разница забитых и пропущенных мячей составила 12: 3 в пользу "Ливерпулю".

Отметим, что немец в голосовании опередил Хосепа Гвардиолу ( "Манчестер Сити"), Роя Ходжсона («Кристал Пэлас») и Брендана Роджерса ("Лестер Сити").

Добавим, ранее Клопп получал аналогичную награду три раза.