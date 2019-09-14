Наставник "Ливерпуля" признан лучшим тренером месяца в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп получил звание лучшего тренера месяца в Премьер-лиге Англии, сообщает УНН со ссылкой на АПЛ.
Немецкий специалист в августе привел "мерсисайдцев" до четырех побед во внутреннем первенстве. Разница забитых и пропущенных мячей составила 12: 3 в пользу "Ливерпулю".
Отметим, что немец в голосовании опередил Хосепа Гвардиолу ( "Манчестер Сити"), Роя Ходжсона («Кристал Пэлас») и Брендана Роджерса ("Лестер Сити").
Добавим, ранее Клопп получал аналогичную награду три раза.