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Наставник збірної України позитивно оцінив календар команди на Євробаскеті-2017

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Головний тренер національної чоловічої збірної України Євген Мурзін оцінив календар збірної на груповому етапі чемпіонату Європи, передає УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Наставник збірної України позитивно оцінив календар команди на Євробаскеті-2017

"Я брав участь у фіналі чемпіонату Європи у Латвії. Була проблема перших трьох ігор без вихідних, було важко. Склад був усікнений, і до третьої гри деякі гравці вже підсіли. Тепер ми маємо графік: перша гра – вихідний – дві гри поспіль – вихідний – дві гри. Мені здається, графік став кращим, він більш прийнятний", - заявив український фахівець.

Окрім того, Є.Мурзін зазначив, що провів стажування у Туреччині в клубі Євроліги "Дарушафака".

"Дарушафака" – найбільш стабільний клуб Туреччини щодо матеріального забезпечення. Метою поїздки було подивитися, як команда готується, переглянути матчі. Я відвідав дві гри тамтешнього чемпіонату і гру Євроліги. Був здивований теплим прийомом, бо усе ж таки їхав до Девіда Блатта. Його представляти не треба – це тренер іменитий. Одне з його останніх досягнень – це "срібло" НБА, з командою з Леброном Джеймсом у складі", - додав наставник.

Як повідомляв УНН, "жовто-блакитні" розпочнуть виступи на груповому етапі Євробаскету-2017 матчем проти Німеччини.

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