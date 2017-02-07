Наставник сборной Украины положительно оценил календарь команды на Евробаскете-2017

"Я участвовал в финале чемпионата Европы в Латвии. Была проблема первых трех игр без выходных, было тяжело. Состав был усечен, и к третьей игре некоторые игроки уже подсели. Теперь мы имеем график: первая игра - выходной - две игры подряд - выходной - две игры. Мне кажется, график стал лучше, он более приемлем", - заявил украинский специалист.

Кроме того, Е.Мурзин отметил, что провел стажировку в Турции в клубе Евролиги "Дарушафака".

"Дарушафака" - наиболее стабильный клуб Турции по материальному обеспечению. Целью поездки было посмотреть, как команда готовится, посмотреть матчи. Я посетил две игры тамошнего чемпионата и игру Евролиги. Был удивлен теплым приемом, потому что все же ехал к Дэвиду Блатта. Его представлять не надо - это тренер именитый. Одно из его последних достижений - это "серебро" НБА, с командой из Леброн Джеймс в составе", - добавил наставник.

Как сообщал УНН, "желто-синие" начнут выступления на групповом этапе Евробаскета-2017 матчем против Германии.