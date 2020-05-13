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Наставник "Ворскли" продовжив контракт з клубом

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент футбольного клубу "Ворскла" Роман Черняк і тренер Юрій Максимов після перемовин досягли домовленості про підписання нової трудової угоди, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу полтавчан.

Наставник "Ворскли" продовжив контракт з клубом

Однорічна угода підписана з чинним головним тренером першої команди “біло-зелених”. Те ж саме стосується усього тренерського штабу під керівництвом Максимова.

“Як показала практика, ми знаходимо спільну мову в усіх футбольних та організаційних компонентах, а відтак вирішили продовжити співпрацю з усім тренерським штабом Юрія Максимова ще на один рік. Раді цьому факту, сподіваємось, що зможемо швидко набрати необхідні кондиції для відновлення змагального циклу, і демонструвати якісний та захоплюючий футбол, який буде тішити полтавського вболівальника”, — зазначив у коментарі клубній прес-службі віцепрезидент “Ворскли” Олег Лисак.

Додамо, “Ворскла” з 21 балом в 23 матчах УПЛ посідає 10-те місце турнірної таблиці.

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