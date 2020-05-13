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Наставник "Ворсклы" продлил контракт с клубом

Киев • УНН

 • 11742 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент футбольного клуба "Ворскла" Роман Черняк и тренер Юрий Максимов после переговоров достигли договоренности о подписании нового трудового соглашения, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полтавчан.

Наставник "Ворсклы" продлил контракт с клубом

Однолетнее соглашение подписано с действующим главным тренером первой команды “бело-зеленых”. То же самое касается всего тренерского штаба под руководством Максимова.

“Как показала практика, мы находим общий язык во всех футбольных и организационных компонентах, а затем решили продолжить сотрудничество со всем тренерским штабом Юрия Максимова еще на один год. Рады этому факту, надеемся, что сможем быстро набрать необходимые кондиции для восстановления соревновательного цикла, и демонстрировать качественный и увлекательный футбол, который будет радовать полтавского болельщика”, — отметил в комментарии клубной пресс-службе вице-президент “Ворсклы” Олег Лысак.

Добавим, “Ворскла” с 21 баллом в 23 матчах УПЛ занимает 10-е место турнирной таблицы.

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