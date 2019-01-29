Наставник "Вест Хема" назвав можливі терміни повернення Ярмоленка

"Райан Фредерікс повертається, він зможе допомогти нам у найближчій грі. Лукас Перес отримав пошкодження в останній грі, так що він поки недоступний. Лансіні зможе повернутися в гру через 3-4 тижні, це дуже важливий для нас гравець. Що стосується інших футболістів, не можу сказати точно. Рід, Бальбуена, Санчес, Вілшер і Ярмоленко, думаю, не повернуться раніше, ніж через місяць-півтора", - підкреслив чилійський фахівець.

Зауважимо, Ярмоленко отримав травму ахілла ще в жовтні 2018-го.

Як повідомлялося раніше, українець був прооперований у Лондоні.