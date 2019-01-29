Наставник "Вест Хэма" назвал возможные сроки возвращения Ярмоленко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини назвал новые подробности возможного возвращения на поле лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко, сообщает УНН со ссылкой на сайт "молотобойцев".
"Райан Фредерикс возвращается, он сможет помочь нам в ближайшей игре. Лукас Перес получил повреждение в последней игре, так что он пока недоступен. Лансини сможет вернуться в игру через 3-4 недели, это очень важный для нас игрок. Что касается других футболистов, не могу сказать точно. Рид, Бальбуена, Санчес, Уилшир и Ярмоленко, думаю, не вернутся раньше, чем через месяц-полтора", - подчеркнул чилийский специалист.
Отметим, Ярмоленко получил травму ахилла еще в октябре 2018-го.
Как сообщалось ранее, украинец был прооперирован в Лондоне.