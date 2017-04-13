Наставник "Монако" розхвалив автора дубля у ворота "Борусії" К.Мбаппе

“Мбаппе не зупиняється у своєму розвитку. Він з нами вже другий рік і продовжує все так само наполегливо працювати. Він знає, чого все це коштує. Ми раді його виступам, і я говорю не тільки про сьогодні. Думаю, він підніметься на дуже великі висоти. Я не втомлююся повторювати, що прогрес можливий тільки через велику працю, і ми допоможемо йому не збитися зі шляху. Що стосується нашого протистояння з „Боруссією“, то зроблено тільки половина справи,” — наголосив наставник французького колективу.

Нагадаємо, що в перенесеному поєдинку у Дортмунді “Монако” завдяки дублю К.Мбаппе мінімально обіграв місцеву “Борусію” (3:2).