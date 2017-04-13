Наставник "Монако" расхвалил автора дубля в ворота "Боруссии" К.Мбаппе

"Мбаппе не останавливается в своем развитии. Он с нами уже второй год и продолжает все так же упорно работать. Он знает, чего все это стоит. Мы рады его выступлениям, и я говорю не только о сегодня. Думаю, он поднимется на очень большие высоты. Я не устаю повторять, что прогресс возможен только через большой труд, и мы поможем ему не сбиться с пути. Что касается нашего противостояния с "Боруссией", то сделано только полдела ", - отметил наставник французского коллектива.

Напомним, что в перенесенном поединке в Дортмунде "Монако" благодаря дублю К.Мбаппе минимально обыграл местную "Боруссию" (3: 2).