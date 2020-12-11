Наставник клубу НБА про Михайлюка: саме такий гравець мені необхідний

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Головний тренер "Детройт Пістонс" Двейн Кейсі розповів наскільки важливим для нього є гравець збірної України Святослав Михайлюк, передає УНН з посиланням на "mlive.com".

Кейсі перерахував можливості Михайлюка у грі та його високу цінність.

“Роль Михайлюка полягатиме в грі на позиції атакуючого захисника та легкого форварда. Святослав знаходиться на майданчику через те, що він робить: добре кидає м’яч і захищається на своїй позиції. Незалежно від того, чи грає він на позиції 2-го або 3-го номера. Кожен в нашій команді зараз може грати на декількох позиціях без будь-яких проблем. Михайлюк — один з наших кращих шутерів. Однак він здатний віддавати прості передачі, читати ситуацію на майданчику. У нього немає проблем з розіграшем м’яча. Мушу визнати, що це саме той гравець, який мені потрібен”, — розповів Кейсі.

Як писав УНН, лідер “Пістонс” очікує великого сезону від Михайлюка.

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