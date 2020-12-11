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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68129 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90498 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114095 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149292 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198027 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194546 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281506 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 331157 просмотра

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Наставник клуба НБА про Михайлюка: именно такой игрок мне нужен

Наставник клуба НБА про Михайлюка: именно такой игрок мне нужен

Киев  •  УНН

 • 10383 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Главный тренер "Детройт Пистонс" Дуэйн Кейси рассказал насколько важным для него является игрок сборной Украины Святослав Михайлюк, передает УНН со ссылкой на "mlive.com".

Кейси перечислил возможности Михайлюка в игре и его высокую ценность.

“Роль Михайлюка заключается в игре на позиции атакующего защитника и легкого форварда. Святослав находится на площадке из-за того, что он делает: хорошо бросает мяч и защищается на своей позиции. Независимо от того, играет он на позиции 2-го или 3-го номера. Каждый в нашей команде сейчас может играть на нескольких позициях без каких-либо проблем. Михайлюк — один из наших лучших шутеров. Однако он способен отдавать простые передачи, читать ситуацию на площадке. У него нет проблем с розыгрышем мяча. Должен признать, что это именно тот игрок, который мне нужен”, — рассказал Кейси.

Как писал УНН, лидер “Пистонс” ожидает большого сезона от Михайлюка.

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