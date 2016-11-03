Наставник "Фейєнорда" назвав захист сильною стороною "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Напередодні матчу в Лізі Європи тренер роттердамського "Фейєноорда" Джованні Ван Бронкхорст поділився своєю думкою про суперника луганську "Зорю" і розповів про кадрову ситуацію в своїй команді, повідомляє УНН з посиланням на телеканал "Футбол 1/2".
"Ми знаємо, наскільки "Зоря" сильна в захисті, тому потрібно краще зіграти попереду. Це дуже непростий суперник, щоб отримати над ним перемогу, необхідно докласти чимало зусиль", - заявив тренер.
Про кадрову ситуацію: "Кюйт? Не хочу заздалегідь розкривати всі таємниці. Скажімо так, він може зіграти. Я довіряю всім своїм гравцям. Їм під силу повноцінно замінити тих, хто випав, тому відсутність Тапіа і Вейіновіча - не проблема".
Нагадаємо, що зустріч "Зорі" та "Фейєнорда" відбудеться в Одесі на стадіоні "Чорноморець".