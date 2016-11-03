Наставник "Фейеноорда" назвал защиту сильной стороной "Зари"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Накануне матча в Лиге Европы тренер роттердамского "Фейеноорда" Джованни Ван Бронкхорст поделился своим мнением о луганской "Заре" и рассказал о кадровой ситуации в своей команде, сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Футбол 1/2".
"Мы знаем, насколько "Заря" сильна в защите, поэтому нужно лучше сыграть впереди. Это очень непростой соперник, чтобы одержать над ним победу, необходимо приложить немало усилий", - заявил тренер.
О кадровой ситуации: "Кюйт? Не хочу заранее раскрывать все тайны. Скажем так, он может сыграть. Я доверяю всем своим игрокам. Им под силу полноценно заменить тех, кто выпал, поэтому отсутствие Тапиа и Вейиновича - не проблема".
Напомним, что встреча "Зари" и "Фейеноорда" состоится в Одессе на стадионе "Черноморец".