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15 марта, 19:03 • 114703 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165113 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137093 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129623 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112458 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105269 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101298 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Наставник "Фейеноорда" назвал защиту сильной стороной "Зари"

Наставник "Фейеноорда" назвал защиту сильной стороной "Зари"

Киев • УНН

 • 8703 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Накануне матча в Лиге Европы тренер роттердамского "Фейеноорда" Джованни Ван Бронкхорст поделился своим мнением о луганской "Заре" и рассказал о кадровой ситуации в своей команде, сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Футбол 1/2".

"Мы знаем, насколько "Заря" сильна в защите, поэтому нужно лучше сыграть впереди. Это очень непростой соперник, чтобы одержать над ним победу, необходимо приложить немало усилий", - заявил тренер.

О кадровой ситуации: "Кюйт? Не хочу заранее раскрывать все тайны. Скажем так, он может сыграть. Я доверяю всем своим игрокам. Им под силу полноценно заменить тех, кто выпал, поэтому отсутствие Тапиа и Вейиновича - не проблема".

Напомним, что встреча "Зари" и "Фейеноорда" состоится в Одессе на стадионе "Черноморец".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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