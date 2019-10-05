Наставник "Динамо" назвав причини втрати очок у матчі з "Лугано"

Брак в простих ситуаціях – саме це на думку Михайличенка завадило взяти три очки зі швейцарцями.

"Мені здається, ми скоріше втратили два очки. На жаль, в атаці не показали всього того, що могли. Мабуть, на це є певні причини: на мою думку, сьогодні було багато браку, причому в простих ситуаціях, і трохи не вистачило сил. В атаці не вистачало якості: підготовлених передач, завершення, ударів. У першому таймі ми занадто багато намагалися грати через центр, де наробили масу помилок, які призводили до контратак суперника.

Я тому і кажу, що не вистачило сил, бо від цього залежить правильність прийнятого рішення у тому чи іншому моменті. А те, що команда старалася рухатися і грати до кінця у свій футбол – це очевидно. У другому таймі ми майже весь час повели на половині поля суперника, але цього замало, потрібно більше загрожувати, створювати моментів, щоб їх реалізовувати", - наголосив український спеціаліст.

Крім того, Михайличенко назвав причину не виходу на поле основного голкіпера команди Дениса Бойка.

"Під час передматчевої розминки він (Бойко – ред.) підвернув гомілкостоп, тому довелося зробити заміну воротаря в стартовому складі", - зізнався рульовий клубу.

Як повідомляв УНН, "Динамо" зіграло в нульову нічию із "Лугано" в матчі, де суперник завдав два удари у поперечину воріт "біло-синіх".