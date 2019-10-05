Наставник "Динамо" назвал причины потери очков в матче с "Лугано"

Брак в простых ситуациях - именно это, по мнению Михайличенко помешало взять три очка со швейцарцами.

"Мне кажется, мы скорее потеряли два очка. К сожалению, в атаке не показали всего того, что могли. Видимо, на это есть определенные причины: по моему мнению, сегодня было много брака, причем в простых ситуациях, и немного не хватило сил . В атаке не хватало качества: подготовленных передач, завершение, ударов. В первом тайме мы слишком много пытались играть через центр, где наделали массу ошибок, которые приводили к контратак соперника.

Я потому и говорю, что не хватило сил, потому что от этого зависит правильность принятого решения в том или ином моменте. А то, что команда старалась двигаться и играть до конца в свой футбол - это очевидно. Во втором тайме мы почти все время повели на половине поля соперника, но этого мало, нужно больше угрожать, создавать моментов, чтобы их реализовать ", - подчеркнул украинский специалист.

Кроме того, Михайличенко назвал причины не выхода на поле основного голкипера команды Дениса Бойко.

"Во время предматчевой разминки он (Бойко - ред.) Подвернул голеностоп, поэтому пришлось сделать замену вратаря в стартовом составе", - признался рулевой клуба.

Как сообщал УНН, "Динамо" сыграло в нулевую ничью с "Лугано" в матче, где соперник нанес два удара в перекладину ворот "бело-синих".