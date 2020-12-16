Наставник “Брюгге” назвав “Динамо” складним суперником в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Головний тренер Брюгге Філіп Клеман поділився своєю думкою щодо жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. За підсумками жеребу бельгійці зіграють із “Динамо” з Києва, передає УНН з посиланням на “Tribuna.com”.
Коуч вважає “біло-синіх” важким опонентом, але оцінює “Динамо” командою рівня “Брюгге”.
“Нам випав не найприємніший противник. Чи не з точки зору логістики, а з точки зору суперника. І вони вже знають нас, адже в минулому році ми їх вибили з кваліфікації ЛЧ. Але це було непросто. У цьому сезоні вони пройшли такі команди як „Гент“ і „АЗ“. Це теж про щось говорить. Суперник не приємний, а скоріше важкий. Це команда нашого рівня”, — наголосив коуч бельгейців.
Нагадаємо, що в суперники “Шахтарю” випав клуб із Ізраїлю.