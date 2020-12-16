Наставник “Брюгге” назвав “Динамо” складним суперником в Лізі Європи

Коуч вважає “біло-синіх” важким опонентом, але оцінює “Динамо” командою рівня “Брюгге”.

“Нам випав не найприємніший противник. Чи не з точки зору логістики, а з точки зору суперника. І вони вже знають нас, адже в минулому році ми їх вибили з кваліфікації ЛЧ. Але це було непросто. У цьому сезоні вони пройшли такі команди як „Гент“ і „АЗ“. Це теж про щось говорить. Суперник не приємний, а скоріше важкий. Це команда нашого рівня”, — наголосив коуч бельгейців.

Нагадаємо, що в суперники “Шахтарю” випав клуб із Ізраїлю.