Наставник “Брюгге” назвал “Динамо” сложным соперником в Лиге Европы

Коуч считает “бело-синих” тяжелым оппонентом, но оценивает “Динамо” командой уровня “Брюгге”.

“Нам выпал не самый приятный противник. Но не с точки зрения логистики, а с точки зрения соперника. И они уже знают нас, ведь в прошлом году мы их выбили из квалификации ЛЧ. Но это было непросто. В этом сезоне они прошли такие команды как „Гент“ и „АЗ“. Это тоже о чем-то говорит. Соперник не приятный, а скорее тяжелый. Это команда нашего уровня”, — подчеркнул коуч бельгейцев.

Напомним, что в соперники “Шахтеру” выпал клуб с Израиля.