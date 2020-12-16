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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Наставник “Брюгге” назвал “Динамо” сложным соперником в Лиге Европы

Киев • УНН

 • 15631 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Главный тренер Брюгге Филипп Клеман поделился своим мнением относительно жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. По итогам жребия бельгийцы сыграют с “Динамо” из Киева, передает УНН со ссылкой на “Tribuna.com”.

Наставник “Брюгге” назвал “Динамо” сложным соперником в Лиге Европы

Коуч считает “бело-синих” тяжелым оппонентом, но оценивает “Динамо” командой уровня “Брюгге”.

“Нам выпал не самый приятный противник. Но не с точки зрения логистики, а с точки зрения соперника. И они уже знают нас, ведь в прошлом году мы их выбили из квалификации ЛЧ. Но это было непросто. В этом сезоне они прошли такие команды как „Гент“ и „АЗ“. Это тоже о чем-то говорит. Соперник не приятный, а скорее тяжелый. Это команда нашего уровня”, — подчеркнул коуч бельгейцев.

Напомним, что в соперники “Шахтеру” выпал клуб с Израиля.

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