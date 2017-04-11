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Наставник "Борусії": шанси у грі з "Монако" 50 на 50

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Тренер дортмундської "Борусії" Томас Тухель вважає, що потрібно забути про розгромну поразку від "Баварії" і повністю зосередитися на чвертьфінальному поєдинку з лідером чемпіонату Франції "Монако", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

"У "Монако" є безліч футболістів, що показують вражаючу гру. На мій погляд, в цій команді є дуже талановиті гравці, але одночасно вони грають дуже компактно і здорово готові фізично. Це прекрасна команда, яку очолює видатний тренер зі своїм власним стилем. Шанси в матчі - 50 на 50, хоча у суперника зараз деяка перевага. Однак ми готові показати, що вміємо, і постараємося виграти", - наголосив німецький спеціаліст.

Також наставник спростував інформацію щодо проблем у колективі після поразки від "Баварії" (1:4) в попередньому матчі Бундесліги: "ми аж ніяк не перебуваємо в складному становищі. У нас був лише один невдалий матч, в якому ми зазнали великої поразки від "Баварії". Попросили гравців не думати про цей поєдинок. Просто забути гру. Іноді це приносить користь, особливо коли граєш через кожні три дні".

Натомість тренер "монегасків" Леонарду Жардім серед плюсів опонента виділив більш довгу лаву запасних та перевагу у досвіді "Борусії" у протистояннях на такому рівні.

Як повідомляв УНН, сьогодні стартуватиме етап 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зустрічами "Борусія" Д – "Монако" і "Ювентус" – "Барселона".

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