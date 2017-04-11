Наставник "Боруссии": шансы в игре с "Монако" 50 на 50

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52873 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105307 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162171 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119206 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118193 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113469 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104897 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107240 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103721 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155246 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наставник "Боруссии": шансы в игре с "Монако" 50 на 50

Наставник "Боруссии": шансы в игре с "Монако" 50 на 50

Киев  •  УНН

 • 10299 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель считает, что нужно забыть о разгромном поражении от "Баварии" и полностью сосредоточиться на четвертьфинальном поединке с лидером чемпионата Франции "Монако", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"В "Монако" есть множество футболистов, показывают впечатляющую игру. На мой взгляд, в этой команде есть очень талантливые игроки, но одновременно они играют очень компактно и здорово готовы физически. Это прекрасная команда, которую возглавляет выдающийся тренер со своим собственным стилем. Шансы в матче - 50 на 50, хотя у соперника сейчас некоторое преимущество. Однако мы готовы показать, что умеем, и постараемся выиграть", - отметил немецкий специалист.

Также наставник опроверг информацию о проблемах в коллективе после поражения от "Баварии" (1:4) в предыдущем матче Бундеслиги: "Мы отнюдь не находимся в сложном положении. У нас был только один неудачный матч, в котором мы потерпели крупное поражение от "Баварии". Попросили игроков не думать об этом поединке. Просто забыть игру. Иногда это приносит пользу, особенно когда играешь через каждые три дня".

В свою очередь, тренер "монегасков" Леонардо Жардим среди плюсов оппонента выделил более длинную скамейку запасных и преимущество в опыте "Боруссии" в противостояниях на таком уровне.

Как сообщал УНН, сегодня стартует этап 1/4 финала Лиги чемпионов встречами "Боруссия" Д - "Монако" и "Ювентус" - "Барселона" .

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