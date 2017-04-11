Наставник "Боруссии": шансы в игре с "Монако" 50 на 50

"В "Монако" есть множество футболистов, показывают впечатляющую игру. На мой взгляд, в этой команде есть очень талантливые игроки, но одновременно они играют очень компактно и здорово готовы физически. Это прекрасная команда, которую возглавляет выдающийся тренер со своим собственным стилем. Шансы в матче - 50 на 50, хотя у соперника сейчас некоторое преимущество. Однако мы готовы показать, что умеем, и постараемся выиграть", - отметил немецкий специалист.

Также наставник опроверг информацию о проблемах в коллективе после поражения от "Баварии" (1:4) в предыдущем матче Бундеслиги: "Мы отнюдь не находимся в сложном положении. У нас был только один неудачный матч, в котором мы потерпели крупное поражение от "Баварии". Попросили игроков не думать об этом поединке. Просто забыть игру. Иногда это приносит пользу, особенно когда играешь через каждые три дня".

В свою очередь, тренер "монегасков" Леонардо Жардим среди плюсов оппонента выделил более длинную скамейку запасных и преимущество в опыте "Боруссии" в противостояниях на таком уровне.

Как сообщал УНН, сегодня стартует этап 1/4 финала Лиги чемпионов встречами "Боруссия" Д - "Монако" и "Ювентус" - "Барселона" .