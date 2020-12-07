Наставник бельгійського клубу розкритикував українського футболіста

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Головний тренер бельгійського "Мехелена" Вутер Вранкен піддав жорсткій критиці українського півзахисника Мар'яна Шведа, повідомляє УНН з посиланням на "hln.be".

За словами тренера, Швед ставить себе вище за команду. Також коуч не збирається витрачати час на українського гравця.
“Я не збираюся більше витрачати на нього час. Гравці і персонал робили все можливе, щоб влити Шведа в колектив. Але він ставить себе вище команди. Він регулярно спізнюється і вдає, що його немає. Гравці і персонал говорили з ним кілька разів, я розмовляв з ним наодинці. Але ми не отримали відповіді. Є багато гравців, які не отримують з кар’єри максимум, незважаючи на свої якості. Випадок зі Шведом теж може стати такою історією. Якщо щось клацне у нього в голові, тоді у нас буде якісний гравець. Якщо цього не відбудеться, то я не буду миритися з тим, що він ставить себе вище колективу”, — наголосив Вранкен.

Зауважимо, що Швед зіграв за півроку за команду “Мехелен” всього три матчі (без результативних дій) після переходу з “Селтіка”.

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