Наставник бельгійського клубу розкритикував українського футболіста

За словами тренера, Швед ставить себе вище за команду. Також коуч не збирається витрачати час на українського гравця.

“Я не збираюся більше витрачати на нього час. Гравці і персонал робили все можливе, щоб влити Шведа в колектив. Але він ставить себе вище команди. Він регулярно спізнюється і вдає, що його немає. Гравці і персонал говорили з ним кілька разів, я розмовляв з ним наодинці. Але ми не отримали відповіді. Є багато гравців, які не отримують з кар’єри максимум, незважаючи на свої якості. Випадок зі Шведом теж може стати такою історією. Якщо щось клацне у нього в голові, тоді у нас буде якісний гравець. Якщо цього не відбудеться, то я не буду миритися з тим, що він ставить себе вище колективу”, — наголосив Вранкен.

Зауважимо, що Швед зіграв за півроку за команду “Мехелен” всього три матчі (без результативних дій) після переходу з “Селтіка”.