Наставник бельгийского клуба раскритиковал украинского футболиста
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Главный тренер бельгийского "Мехелена" Вутер Вранкен подверг жесткой критике украинского полузащитника Марьяна Шведа, сообщает УНН со ссылкой на "hln.be".
По словам тренера, Швед ставит себя выше команды. Также коуч не собирается тратить время на украинском игрока.
“Я не собираюсь больше тратить на него время. Игроки и персонал делали все возможное, чтобы влить Шведа в коллектив. Но он ставит себя выше команды. Он регулярно опаздывает и делает вид, что его нет. Игроки и персонал говорили с ним несколько раз, я разговаривал с ним наедине. Но мы не получили ответа. Есть много игроков, которые не получают по карьере максимум, несмотря на свои качества. Случай с Шведом тоже может стать такой историей. Если что-то щелкнет у него в голове, тогда у нас будет качественный игрок. Если этого не произойдет, то я не буду мириться с тем, что он ставит себя выше коллектива”, — подчеркнул Вранкен.
Заметим, что Швед сыграл за полгода за команду “Мехелен” всего три матча (без результативных действий) после перехода из “Селтика”.