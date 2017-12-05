Насосну станцію, яка качає воду в окупований Луганськ, знеструмили

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Луганське енергетичне об’єднання у вівторок провело знеструмлення Петрівської насосної станції Попаснянського водоканалу, що забезпечує водою мешканців неконтрольованої території Луганської області, через заборгованість підприємства у більше ніж 162 млн грн. Таку інформацію ЛЕО оприлюднило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.