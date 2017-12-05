Насосну станцію, яка качає воду в окупований Луганськ, знеструмили

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Луганське енергетичне об’єднання у вівторок провело знеструмлення Петрівської насосної станції Попаснянського водоканалу, що забезпечує водою мешканців неконтрольованої території Луганської області, через заборгованість підприємства у більше ніж 162 млн грн. Таку інформацію ЛЕО оприлюднило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні, 5 грудня в 13:40, Луганське енергетичне об’єднання провело знеструмлення Петрівської насосної станції (Петрівський водозабір) Попаснянського водоканалу, що забезпечує водою мешканців неконтрольованої території Луганської області, зокрема, частину півмільйонного міста Луганськ та деякі навколишні населені пункти”, — сказано в заяві.

Зазначається, що причиною знеструмлення став борг водоканалу, що станом на 1 грудня склав 162 млн 401 тис. грн. При цьому, зазначили в обєднанні, борг сформований за рахунок боргів “ЛНР”, “бо 90 % води, що добувається водоканалом, постачається на неконтрольовану територію”.

У ЛЕО також повідомили, що об’єднання неодноразово зверталося до водоканалу з вимогою сплачувати постачання, бо не може спонсорувати це підприємство та його постачання води до “ЛНР”. Але попри звернення поточне споживання так і не було сплачене.

“При цьому й влада, й керівництво водоканалу пояснюють борги відсутністю розрахунків... При цьому добре відомо, що в „ЛНР“ гроші за водопостачання збираються”, — наголосили в ЛЕО.

Як повідомляв, у листопаді ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" ("ЛЕО") уже здійснило знеструмлення Петрівської насосної станції (Петрівський водозабір) Попаснянського водоканалу, яка забезпечує водою мешканців окупованої територію Луганської області, зокрема, Луганськ з населенням близько півмільйона осіб.

Тоді причиною знеструмлення також став борг водоканалу перед "ЛЕО", який станом на 6 листопада становив майже 157 мільйонів гривень. 

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