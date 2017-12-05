Насосную станцию, которая качает воду в оккупированный Луганск, обесточили

"Сегодня, 5 декабря в 13:40, Луганское энергетическое объединение провело обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, что обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в частности, часть полумиллионного города Луганск и некоторые окружающие населенные пункты", - сказано в заявлении.

Отмечается, что причиной обесточивания стал долг водоканала, что по состоянию на 1 декабря составил 162 млн 401 тыс. грн. При этом, отметили в объединении, долг сформирован за счет долгов "ЛНР", "потому что 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию".

В ЛЭО также сообщили, что объединение неоднократно обращалось в водоканал с требованием оплатить поставки, потому что не может спонсировать это предприятие и его поставки воды в "ЛНР". Но несмотря на обращение текущее потребление так и не было уплачено.

"При этом и власть, и руководство водоканала объясняют долги отсутствием расчетов ... При этом хорошо известно, что в "ЛНР"деньги за водоснабжение собираются", - отметили в ЛЭО.

Как сообщал, в ноябре ООО "Луганское энергетическое объединение" ("ЛЭО") уже осуществило обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, которая обеспечивает водой жителей оккупированной территории Луганской области, в частности, Луганск с населением около полумиллиона человек.

Тогда причиной обесточивания также стал долг водоканала перед "ЛЭО", который по состоянию на 6 ноября составил почти 157 000 000 гривен.