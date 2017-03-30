Наслідки пожежі на Осокорках у Києві з повітря

Зазначимо, надзвичайна подія сталася у столичному мікрорайоні Осокорки біля озера Святище.

Наразі пожежу повністю ліквідовано, як про це повідомляли представники Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Як зазначили у ДСНС, на момент прибуття рятувальників на місце події, площа пожежі складала приблизно 3000 кв.м. О 1:40 ночі загоряння ліквідовано на площі 4000 кв.м.

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За даними рятувальників, жертв та постраждалих на місці пожежі немає.

Наразі причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.