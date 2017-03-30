Наслідки пожежі на Осокорках у Києві з повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Вчора ввечері на вулиці Садовій в мікрорайоні Осокорки у Києві сталася пожежа. Квадрокоптер УНН зняв, яку територію охопив вогонь та як з повітря виглядають наслідки загоряння.
Зазначимо, надзвичайна подія сталася у столичному мікрорайоні Осокорки біля озера Святище.
Наразі пожежу повністю ліквідовано, як про це повідомляли представники Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
Як зазначили у ДСНС, на момент прибуття рятувальників на місце події, площа пожежі складала приблизно 3000 кв.м. О 1:40 ночі загоряння ліквідовано на площі 4000 кв.м.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світлинами пожежі в Києві поділилися користувачі соцмереж
За даними рятувальників, жертв та постраждалих на місці пожежі немає.
Наразі причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.