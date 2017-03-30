Последствия пожара на Осокорках в Киеве с воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Вчера вечером на улице Садовой в микрорайоне Осокорки в Киеве произошел пожар. Квадрокоптер УНН снял, какую территорию охватил огонь и как с воздуха выглядят последствия возгорания.
Отметим, чрезвычайное происшествие произошло в столичном микрорайоне Осокорки у озера Святище.
Сейчас пожар полностью ликвидирован, как об этом сообщали представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Как отметили в ДСНС, на момент прибытия спасателей на место происшествия, площадь пожара составляла примерно 3000 кв.м. В 1:40 ночи возгорания ликвидированы на площади 4000 кв.м.
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По данным спасателей, жертв и пострадавших на месте пожара нет.
Сейчас причину пожара устанавливают правоохранительные органы.