"Наслідки окупації жахають": прем'єр-міністр Литви відвідала Бородянку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте відвідали звільнену від російських окупантів Бородянку під Києвом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram глави українського уряду.
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Очільники урядів оглянули руйнування, які населеному пункту завдали російські окупанти.
"Бородянка — одна з болючих ран на тілі України. Сьогодні відвідали звільнене смт на Київщині з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте. Наслідки окупації російськими варварами жахають. Смерть і руїна — це те, що несе так званий "русскій мір", — написав Шмигаль.
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Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків у Бородянці. До робіт залучено 186 осіб, 42 одиниці техніки. Допомагають працвникам ДСНС також 40 добровольців із Києва.
Піротехніки знешкодили вже приблизно 800 вибухонебезпечних предметів, серед них є заборонені Женевською конвенцією.