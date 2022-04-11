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"Последствия оккупации ужасают": премьер-министр Литвы посетила Бородянку

Киев • УНН

 • 101708 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетили освобожденную от российских оккупантов Бородянку под Киевом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы украинского правительства.

"Последствия оккупации ужасают": премьер-министр Литвы посетила Бородянку

Детали

Главы правительств осмотрели разрушения, которые населенному пункту нанесли российские оккупанты.

"Бородянка — одна из болезненных ран на теле Украины. Сегодня посетили освобожденный пгт в Киевской области с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Последствия оккупации российскими варварами ужасают. Смерть и развалина — это то, что несет так называемый "русский мир", — написал Шмыгаль.

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Добавим

Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов в Бородянке. К работам привлечены 186 человек, 42 единицы техники. Помогают работникам ГСЧС также 40 добровольцев из Киева.

Пиротехники обезвредили уже около 800 взрывоопасных предметов, среди них есть запрещенные Женевской конвенцией.

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