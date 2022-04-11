"Последствия оккупации ужасают": премьер-министр Литвы посетила Бородянку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетили освобожденную от российских оккупантов Бородянку под Киевом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы украинского правительства.
Детали
Главы правительств осмотрели разрушения, которые населенному пункту нанесли российские оккупанты.
"Бородянка — одна из болезненных ран на теле Украины. Сегодня посетили освобожденный пгт в Киевской области с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Последствия оккупации российскими варварами ужасают. Смерть и развалина — это то, что несет так называемый "русский мир", — написал Шмыгаль.
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Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов в Бородянке. К работам привлечены 186 человек, 42 единицы техники. Помогают работникам ГСЧС также 40 добровольцев из Киева.
Пиротехники обезвредили уже около 800 взрывоопасных предметов, среди них есть запрещенные Женевской конвенцией.