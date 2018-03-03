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Наслідки негоди: рух автотранспорту обмежено у двох областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Станом на ранок обмежено рух на окремих ділянках автодоріг на території двох областей. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативну інформацію ДСНС. 

Повідомляється, що станом на 09 годину 3 березня, небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається.

Спостерігається сніг в Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Невеликий сніг у Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганська, Львівська, Миколаївській, Полтавській, Одеській, Тернопільській, Харківська, Хмельницькій, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві.

Щодо обмеження руху, то у Миколаївській області перекрито рух для всіх видів транспортних засобів на ділянці дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв на під’їзді до м. Миколаїв.

Також для розчистки доріг снігоочисною технікою обмежено рух великогабаритного транспорту.

Зокрема у Київській області обмежено рух великогабаритного транспорту на під’їздах до м. Києва:
М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі;
М-03 Київ- Харків-Довжанський;
М-05 Київ-Одеса;
М-06 Київ-Чоп;
М-07 Київ-Ковель-Ягодин.

Тимчасово обмежено в’їзд великогабаритних транспортних засобів до Києва. Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.

До розчистки доріг від Укравтодору залучено 2 тис. 91 чол. та 1 тис. 497 од. техніки.

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