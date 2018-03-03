Последствия непогоды: движение автотранспорта ограничено в двух областях
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. По состоянию на утро ограничено движение на отдельных участках автодорог на территории двух областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативную информацию ГСЧС.
Сообщается, что на 9:00 3 марта, опасных метеорологических явлений не наблюдается.
Наблюдается снег в Днепропетровской и Кировоградской областях. Небольшой снег в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве.
По ограничению движения, то в Николаевской области перекрыто движение для всех видов транспортных средств на участке дороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев на подъезде к Николаеву.
Также для расчистки дорог снегоочистительной техникой ограничено движение крупногабаритного транспорта.
В частности, в Киевской области ограничено движение крупногабаритного транспорта на подъездах к Киеву:
М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи;
М-03 Киев-Харьков-Довжанский;
М-05 Киев-Одесса;
М-06 Киев-Чоп;
М-07 Киев-Ковель-Ягодин.
Временно ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в Киеве. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.
К расчистке дорог от Укравтодора задействованы 2 тыс. 91 чел. и 1 тыс. 497 ед. техники.