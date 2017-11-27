Насіров пов’язує своє переслідування намаганням "декого" уникнути сплати податків

"Сторона обвинувачення зробила спеціальні щодо мене дії, щоб Державна Фіскальна служба не могла застосовувати заходу стягнення коштів до бюджету з окремих платників податків", - сказав Насіров.

За його словами, правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження, в якому потім він став основним фігурантом у березні 2015 року, за місяць до того як його було офіційно признано керівником ДФС.

"Правоохоронні органи розслідують справу з березня 2015 року, ще до мого призначення, а я був призначений у травні, і жодного разу не повідомляли ні ДФС, ні мене про те, що щось відбувається не так", - зазначив Насіров.

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