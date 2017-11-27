Насіров пов’язує своє переслідування намаганням "декого" уникнути сплати податків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Тимчасово відсторонений від виконання обов’язків голови Державної Фіскальної служби Роман Насіров повязує своє переслідування з боку правоохоронних органів з намаганням "декого" надати певні преференції окремим платникам податків, щоб з них не стягувались кошти до держбюджету. Як передає кореспондент УНН, про це Р.Насіров заявив сьогодні в Шевченківському районному суді Києва, який проводить підготовче судове засідання у кримінальній справі.
"Сторона обвинувачення зробила спеціальні щодо мене дії, щоб Державна Фіскальна служба не могла застосовувати заходу стягнення коштів до бюджету з окремих платників податків", - сказав Насіров.
За його словами, правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження, в якому потім він став основним фігурантом у березні 2015 року, за місяць до того як його було офіційно признано керівником ДФС.
"Правоохоронні органи розслідують справу з березня 2015 року, ще до мого призначення, а я був призначений у травні, і жодного разу не повідомляли ні ДФС, ні мене про те, що щось відбувається не так", - зазначив Насіров.
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