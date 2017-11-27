Насиров связывает свое преследование попыткой "некоторых" избежать уплаты налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Временно отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной Фискальной службы Роман Насиров связывает свое преследование со стороны правоохранительных органов с попыткой "некоторых" предоставить определенные преференции отдельным налогоплательщикам, чтобы из них не взимались средства в госбюджет. Как передает корреспондент УНН, об этом Р.Насиров заявил сегодня в Шевченковском районном суде Киева, который проводит подготовительное судебное заседание по уголовному делу.
"Сторона обвинения сделала специальные в отношении меня действия, чтобы Государственная Фискальная служба не могла применять меры взыскания средств в бюджет по отдельным налогоплательщикам", - сказал Насиров.
По его словам, правоохранительные органы открыли уголовное производство, в котором потом он стал основным фигурантом в марте 2015 года, за месяц до того как он был официально признан руководителем ГФС.
"Правоохранительные органы расследуют дело с марта 2015 года, еще до моего назначения, а я был назначен в мае, и ни разу не сообщали ни ГФС, ни меня о том, что что-то происходит не так", - отметил Насиров.
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