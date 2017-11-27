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11:17 • 69274 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 54603 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 62975 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Насиров связывает свое преследование попыткой "некоторых" избежать уплаты налогов

Насиров связывает свое преследование попыткой "некоторых" избежать уплаты налогов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Временно отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной Фискальной службы Роман Насиров связывает свое преследование со стороны правоохранительных органов с попыткой "некоторых" предоставить определенные преференции отдельным налогоплательщикам, чтобы из них не взимались средства в госбюджет. Как передает корреспондент УНН, об этом Р.Насиров заявил сегодня в Шевченковском районном суде Киева, который проводит подготовительное судебное заседание по уголовному делу.

"Сторона обвинения сделала специальные в отношении меня действия, чтобы Государственная Фискальная служба не могла применять меры взыскания средств в бюджет по отдельным налогоплательщикам", - сказал Насиров.

По его словам, правоохранительные органы открыли уголовное производство, в котором потом он стал основным фигурантом в марте 2015 года, за месяц до того как он был официально признан руководителем ГФС.

"Правоохранительные органы расследуют дело с марта 2015 года, еще до моего назначения, а я был назначен в мае, и ни разу не сообщали ни ГФС, ни меня о том, что что-то происходит не так", - отметил Насиров.

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