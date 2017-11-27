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Насіров попросив суд розглядати його справу аби довести свою невинуватість

Насіров попросив суд розглядати його справу аби довести свою невинуватість

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Тимчасово відсторонений від виконання обов’язків голови Державної Фіскальної служби Роман Насіров хоче, щоб суд призначив до розгляду по суті його справу, аби довести в судовому засіданні свою невинуватість. Як передає кореспондент УНН, про це Р.Насіров заявив сьогодні в Шевченківському районному суді Києва, який проводить підготовче судове засідання у кримінальній справі.

"Я прошу, і дуже хочу, щоб ця справа розглядалася, і я довів би свою невинуватість", - сказав Насіров.

Водночас він попросив відмовити у наданні клопотання сторони обвинувачення про продовження йому ще на 2 місяці запобіжного заходу і додаткових обов’язків, покладених на нього.

"Я прошу скасувати запобіжний захід, я прошу скасувати додаткові обов’язки… не існує навіть теоретичного ризику мого переховування від слідства чи перешкоджання йому", - сказав водночас Насіров.

Як повідомляв УНН, 10 листопада САП передала до суду обвинувальний акт стосовно Насірова.

28 липня 2017 року САП завершила досудове розслідування за підозрою Р.Насірова і надала захисту матеріали провадження для ознайомлення.

Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

Українські Національні Новини

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