Насіров попросив суд розглядати його справу аби довести свою невинуватість
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Тимчасово відсторонений від виконання обов’язків голови Державної Фіскальної служби Роман Насіров хоче, щоб суд призначив до розгляду по суті його справу, аби довести в судовому засіданні свою невинуватість. Як передає кореспондент УНН, про це Р.Насіров заявив сьогодні в Шевченківському районному суді Києва, який проводить підготовче судове засідання у кримінальній справі.
"Я прошу, і дуже хочу, щоб ця справа розглядалася, і я довів би свою невинуватість", - сказав Насіров.
Водночас він попросив відмовити у наданні клопотання сторони обвинувачення про продовження йому ще на 2 місяці запобіжного заходу і додаткових обов’язків, покладених на нього.
"Я прошу скасувати запобіжний захід, я прошу скасувати додаткові обов’язки… не існує навіть теоретичного ризику мого переховування від слідства чи перешкоджання йому", - сказав водночас Насіров.
Як повідомляв УНН, 10 листопада САП передала до суду обвинувальний акт стосовно Насірова.
28 липня 2017 року САП завершила досудове розслідування за підозрою Р.Насірова і надала захисту матеріали провадження для ознайомлення.
Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.