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11:17 • 69229 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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Насиров попросил суд рассматривать его дело чтобы доказать свою невиновность

Насиров попросил суд рассматривать его дело чтобы доказать свою невиновность

Киев  •  УНН

 • 9530 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Временно отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной Фискальной службы Роман Насиров хочет, чтобы суд назначил к рассмотрению по существу его дело, чтобы доказать в судебном заседании свою невиновность. Как передает корреспондент УНН, об этом Р.Насиров заявил сегодня в Шевченковском районном суде Киева, который проводит подготовительное судебное заседание по уголовному делу.

"Я прошу, и хочу, чтобы это дело рассматривалось, и я доказал бы свою невиновность", - сказал Насиров.

В то же время он попросил отказать в предоставлении ходатайства стороны обвинения о продлении ему еще на 2 месяца меры пресечения и дополнительных обязанностей, возложенных на него.

"Я прошу отменить меру пресечения, я прошу отменить дополнительные обязанности... не существует даже теоретического риска моего укрытия от следствия или препятствования ему", - сказал в то же время Насиров.

Как сообщал УНН, 10 ноября САП передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

28 июля 2017 САП завершила досудебное расследование по подозрению Р.Насирова и предоставила защите материалы производства для ознакомления.

Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.

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