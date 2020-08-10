Насіння льону, сало і буряк: дієтолог розповіла про українські суперфуди

"Суперфуд - це, хоч і з претензією на науковість, а все ж комерційний термін, дуже розкручений в соцмережах. Як правило, розхвалюють суперфуди люди, які не мають медичної освіти, у першу чергу, ЗСЖ-блогери, нутріціологи, б’юті-блогери та селебріті. Суперфудами називають продукти, які містять особливо багато цінних речовин, які можуть позитивно вплинути на здоров’я. І таких суперфудів є досить таки багато, одні стають менш популярними, як сік алое, зелена кава чи клітковина з ананаса, на зміну їм приходять інші, як кокосова олія, олія чорного тмину та інші. Переважно суперфудами є екзотичні крупи, олії, овочі, фрукти, ягоди, насіння, овочі, горіхи", - розповіла Скиталінська.

Також суперфудами називають страви із цих продуктів, продовжила вона.

"До найбільш популярних суперфудів належать насіння чіа, крупа кіноа, кокосова олія, горіхи кеш’ю та бразильські, ягоди годжі та ацерола, батат, капуста кейл, авокадо. Ці незвичні для українців продукти на сьогодні для деяких людей увійшли у щоденний раціон. Покупцями цих продуктів є люди, які прагнуть зробити своє харчування якомога здоровішим, оскільки вже навіть приставка "супер" надає цим продуктам особливих переваг перед звичайними "фудами", - пояснила дієтолог.

За її словами, щоб розуміти властивості продуктів, потрібно читати наукову літературу та дослідження впливів цих продуктів на організм людини. Цим займається дієтологія, яка існує на стику біохімії, мікробіології та генетики.

"Дієтологія — це "хімія" їжі, наука про те, як біологічно активні сполуки, які входять до складу продуктів, впливають на різні метаболічні процеси в організмі людини. Ці знання дають змогу лікувати та попереджувати багато захворювань. Правильно підібрані продукти можуть зменшувати запалення, ризик розвитку раку, атеросклерозу, цукрового діабету, впливати на перебіг нервово-психічних захворювань, прискорювати одужання пацієнтів після хіміотерапії чи операційних втручань. Багато науковців, які працюють в різних напрямках медицини, зазвичай займаються якимось своїми вузькими питаннями. А дієтологія поєднує інформацію в одне ціле", - зазначила Скиталінська.

З її слів, коли у людини є декілька захворювань, наприклад, запалення суглобів, проблеми з кишківником та щитоподібною залозою, то, як правило, її лікують три спеціалісти: ревматолог, гастроентеролог та ендокринолог.

"Лікар-дієтолог має враховувати всі ці стани та призначати харчування, яке б позитивно впливало на роботу всіх систем організму. І суперфуди тут практично відсутні, бо акцент робиться на звичних продуктах, які є джерелом дуже цінних нутрієнтів: гречка, морепродукти, яйця, насіння льону і тому подібне. Незважаючи на величезний масив інформації у сучасних медіа, справді наукову інформацію застосовують у своїй практиці відносно невелике коло науковців та лікарів", - додала дієтолог.

За її словами, всю іншу інформаційну нішу займають неперевірені та навіть псевдонаукові статті та пости блогерів, тому на цій темі дуже легко зіграти та необґрунтовано розкрутити щось таке, що невідоме для багатьох людей.

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"Тому і з’являються дописи - от цей фрукт, він суперкорисний. Суперкорисне авокадо, йому приписують дуже багато властивостей. Чи, наприклад, кокосова олія", - додала Скиталінська.

Блогери приписують кокосовій олії антибактеріальні та антиканцерогенні властивості, оскільки в ній є певні жирні кислоти, чи ягодам годжі надзвичайно високі рівні вітаміну С, зазначила дієтолог.

"Насправді, це не зовсім так. Приміром, ягоди годжі мають набагато менше вітаміну С, ніж смородина чи шипшина, а "унікальність" ягід годжі через вміст мелатоніну перекреслюється, бо українська вишня також містить мелатонін. Чи гімалайська сіль і звичайна сіль. І та, і друга — це просто сіль, хлорид натрію, а всі інші "цінні" компоненти - сульфат калію, кальцію та магнію - знаходяться в надзвичайно малих кількостях і суттєво вплинути на метаболізм не можуть. Аналогічна ситуація з цукром тростинним, у десять разів дорожчим за звичайний - цукор за своєю формулою завжди залишається цукром, де основним компонентом є сахароза. Але ці продукти продаються по великій ціні", - зауважила дієтолог.

Крім того, каже лікар, коли люди купують суперфуди, які часто продають на вагу, вони майже ніколи не цікавляться, звідки цей продукт потрапив в Україну, коли його збирали, як зберігали, транспортували, чим обробляли, для того, щоб вони зберігали свій товарний вигляд. Тоді як можна піти на базар і купити там свіжі ягоди та зелень.

"Зараз "суперфудна" тема набирає великих обертів, і нерідко люди витрачають чималі гроші невиправдано. Тому що ці гроші можна витратити на щось корисніше. Приміром, ягоди годжі та асаї. Можливо, в регіонах, де ягід дуже мало, це і буде справді корисний продукт. Але коли у нас край один з унікальних у світі взагалі за кількістю ягід - то купівля "суперфудів", як мінімум, є марнотратством. Наприклад, наша чорниця, у порівнянні з новомодною лохиною, яку теж, до речі, називають суперфудом, має набагато більше антиціанів - темно-фіолетових, дуже корисних для здоров’я, компонентів - ніж лохина", - заявила Скиталінська.

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Вона зазначила, що різницю видно, якщо роздавити ягоди: лохина буде всередині прозорою, бо антиціани сконцентровані в оболонці, тоді як чорниця вся наповнена ними. Враховуючи, що ягоди дуже корисні для мозку і кишківника, їх потрібно їсти часто і вони мають бути доступними за ціною.

"І найголовніше, що наші ягоди є звичними для нашої системи травлення. От реклама каже, що треба їсти кокосове масло, але відмовлятися від вершкового. Але кокосове масло - це насичений жир. А насичений жир, якщо його надмір, спричинює атеросклероз. Так, завдяки лауриновій кислоті, кокосове масло дійсно має позитивний вплив на організм, але, знову ж таки, ми можемо знайти ту лауринову кислоту і в інших якихось продуктах. От, наприклад, сало. Воно має дуже подібний протизапальний склад. Там є олеїнова кислота і так далі", - вказала дієтолог.

Крім того, в Україні дуже багато насіння, яким можна замінити чіа, наприклад, насіння льону, яке багатше біологічно активними сполуками, ніж чіа, а дешевше в рази, продовжила Скиталінська.

"Можна залити водою насіння льону, додати ягід, додати звичайних волоських горіхів - і ми отримаємо український десерт-суперфуд. Чи буряк - звичний і дешевий овоч. А в Америці чи Іспанії цей коренеплід продається з гичкою за дуже дорогою ціною. Пучечок з трьох бурячків коштує 2-8 доларів. Тому буряк по всім цим канонам визначення суперфуду є суперфудом. Всі овочі, ягоди, фрукти, що мають яскраве забарвлення, є дуже корисними. І дуже добре, якщо вони вирощені в місцевих регіонах. Українське кольорове яблучко краще, ніж, наприклад, зелене яблуко, дуже красиве на вигляд, яке прибуло невідомо звідки, не ясно як, чим було оброблене, зберігалося, прискали, яке вже зібрали два місяці назад", - зазначила дієтолог.

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На думку лікаря, суперфуди - це сучасний тренд, за яким стоять не лише комерційні інтереси, але і зацікавленість людей темою здорового харчування, тому вони мають і позитивний бік.

"Позитивним є те, що акцентується увага на важливості харчування. Але треба змінити акцент на свої, звичні, продукти. Наші пшоняна, гречана, перлова каші - не менший суперфуд, ніж кіноа. Дуже багато людей в інших країнах дивляться на наші каші, як на екзотичну їжу, і вона продається дорого", - сказала Скиталінська.

Вона також вказала, що в Україні дуже багато корисних рослинних продуктів, які дають змогу бути здоровими, активними і реалізувати свій потенціал довгожителя.

"У нас дуже багато різної зелені: петрушка, салат, капуста. Всі сорти капусти: і кейл, і білокачанна, червонокачанна, містять одну й ту ж речовину - Indole-3-Carbinol і сульфорафан, який утворюється при жуванні капусти", - уточнила дієтолог.

В Україні також ростуть дикорослі ягоди, чого немає в інших країнах. Зокрема, це ожина, чорниця, суниця, брусниця, малина, кизил, терен, бузина. Всі вони містять кольорові пігменти, які позитивно впливають на мозок і імунітет. Їх треба вживати щодня, хоча б по кілька ложок, порадила дієтолог.

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Також вона додала, що в Україні є насіння льону, багато видів горіхів, які містять омега-3 жири.

"В нас часто купують батат, червону солодку картоплю по 170 гривень за кілограм. В ній багато каротиноїдів та ніжної клітковини. Але такий самий вміст каротиноїдів є в моркві та гарбузі", - сказала Скиталінська.

Деякі суперфуди, за її словами, смачні: з насіння чіа можна зробити десерт, тому час від часу можна купити його і споживати.

"Хочеться авокадо - купіть. Авокадо має мононенасичені жири, які є в горіхах і оливковій олії. Є фолати, яких багато в зеленому листі. Якщо вам подобається і дозволяє гаманець, якщо ви такий суперлюбитель саме смаку авокадо чи інших екзотичних продуктів - купуйте їх. Але просто пам’ятайте, що наші рослинні продукти також надзвичайно корисні", - порадила дієтолог.

Нагадаємо, дієтолог дала поради, кому влітку потрібно вживати полівітаміни.