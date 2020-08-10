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Семена льна, сало и свекла: диетолог рассказала об украинских суперфудах

Семена льна, сало и свекла: диетолог рассказала об украинских суперфудах

Киев  •  УНН

 • 76486 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Суперфуды сегодня являются мировым трендом, который активно рекламируют, делая акцент на здоровье, пользе и долголетии. Однако, в Украине есть свои суперфуды, которые ничем не хуже, такие как семена льна, грецкий орех, свекла, гречка или сало, не уступающие чиа, кокосовому маслу или авокадо. Об украинских суперфудах в комментарии УНН рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская.

"Суперфуд - это, хоть и с претензией на научность, но все же коммерческий термин, очень раскрученный в соцсетях. Как правило, расхваливают суперфуды люди, которые не имеют медицинского образования, в первую очередь, ЗОЖ-блогеры, нутрициологи, бьюти-блогеры и селебрити. Суперфудами называют продукты, которые содержат особенно много ценных веществ, которые могут положительно повлиять на здоровье. И таких суперфудов есть довольно много, одни становятся менее популярными, как сок алоэ, зеленый кофе или клетчатка из ананаса, на смену им приходят другие, как кокосовое масло, масло черного тмина и другие. Преимущественно суперфудами являются экзотические крупы, масла, овощи, фрукты, ягоды, семена, овощи, орехи", - рассказала Скиталинская.

Также суперфудами называют блюда из этих продуктов, продолжила она.

"К наиболее популярным суперфудам принадлежат семена чиа, крупа киноа, кокосовое масло, орехи кешью и бразильские, ягоды годжи и ацерола, батат, капуста кейл, авокадо. Эти необычные для украинцев продукты на сегодня для некоторых людей вошли в ежедневный рацион. Покупателями этих продуктов являются люди, которые стремятся сделать свое питание как можно здоровее, поскольку уже даже приставка "супер" придает этим продуктам особых преимуществ перед обычными "фудами", - пояснила диетолог.

По ее словам, чтобы понимать свойства продуктов, нужно читать научную литературу и исследования влияний этих продуктов на организм человека. Этим занимается диетология, которая существует на стыке биохимии, микробиологии и генетики.

"Диетология - это "химия" пищи, наука о том, как биологически активные соединения, которые входят в состав продуктов, влияющих на различные метаболические процессы в организме человека. Эти знания позволяют лечить и предупреждать многие заболевания. Правильно подобранные продукты могут уменьшать воспаление, риск развития рака, атеросклероза, сахарного диабета, влиять на ход нервно-психических заболеваний, ускорять выздоровление пациентов после химиотерапии или операционных вмешательств. Многие ученые, которые работают в разных направлениях медицины, обычно занимаются каким-то своими узкими вопросами. А диетология сочетает информацию в одно целое", - отметила Скиталинская.

По ее словам, когда у человека есть несколько заболеваний, например, воспаления суставов, проблемы с кишечником и щитовидной железой, то, как правило, ее лечат три специалиста: ревматолог, гастроэнтеролог и эндокринолог.

"Врач-диетолог должен учитывать все эти состояния и назначать питание, которое бы положительно влияло на работу всех систем организма. И Суперфуд здесь практически отсутствуют, поскольку акцент делается на привычных продуктах, которые являются источником очень ценных нутриентов: гречка, морепродукты, яйца, семена льна и тому подобное. Несмотря на огромный массив информации в современных медиа, подлинно научную информацию применяют в своей практике относительно небольшой круг ученых и врачей", - добавила диетолог.

По ее словам, всю остальную информационную нишу занимают непроверенные и даже псевдонаучные статьи и посты блогеров, поэтому на этой теме очень легко сыграть и необоснованно раскрутить что-то такое, что неизвестно для многих людей.

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"Поэтому и появляются сообщения - вот этот фрукт, он суперполезный. Суперполезное авокадо, ему приписывают очень много свойств. Или, например, кокосовое масло", - добавила Скиталинская.

Блогеры приписывают кокосовому маслу антибактериальные и антиканцерогенные свойства, поскольку в нем есть определенные жирные кислоты, или ягодам годжи чрезвычайно высокие уровни витамина С, отметила диетолог.

"На самом деле, это не совсем так. Например, ягоды годжи имеют гораздо меньше витамина С, чем смородина или шиповник, а "уникальность" ягод годжи из-за содержания мелатонина перечеркивается, потому что украинская вишня также содержит мелатонин. Или гималайская соль и обычная соль. И та и вторая - это просто соль, хлорид натрия, а все остальные "ценные" компоненты - сульфат калия, кальция и магния - находятся в чрезвычайно малых количествах и существенно повлиять на метаболизм не могут. Аналогичная ситуация с сахаром тростниковым, который в десять раз дороже обычный, - сахар по своей формуле всегда остается сахаром, где основным компонентом является сахароза. Но эти продукты продаются по большой цене", - отметила диетолог.

Кроме того, говорит врач, когда люди покупают суперфуды, которые часто продают на вес, они почти никогда не интересуются, откуда этот продукт попал в Украину, когда его собирали, как хранили, транспортировали, чем обрабатывали, для того, чтобы они сохраняли свой товарный вид. Тогда как можно пойти на рынок и купить там свежие ягоды и зелень.

"Сейчас "суперфудная" тема набирает большие обороты, и нередко люди тратят немалые деньги неоправданно. Потому что эти деньги можно потратить на что-то полезное. Например, ягоды годжи и асаи. Возможно, в регионах, где ягод очень мало, это и будет действительно полезный продукт. Но когда у нас край один из уникальных в мире вообще по количеству ягод - это покупка "суперфудов", как минимум, является расточительством. Например, наша черника, по сравнению с новомодной голубикой, которую тоже, кстати, называют суперфудлм, имеет гораздо больше антицианов - темно-фиолетовых, очень полезных для здоровья, компонентов - чем голубика", - заявила Скиталинская.

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Она отметила, что разницу видно, если раздавить ягоды: голубика будет внутри прозрачной, потому что антицианы сконцентрированы в оболочке, тогда как черника вся наполнена ими. Учитывая, что ягоды очень полезны для мозга и кишечника, их нужно есть часто и они должны быть доступны по цене.

"И самое главное, что наши ягоды являются привычными для нашей системы пищеварения. Вот реклама говорит, что надо есть кокосовое масло, но отказываться от сливочного. Но кокосовое масло - это насыщенный жир. А насыщенный жир, если его избыток, вызывает атеросклероз. Так, благодаря лауриновой кислоте, кокосовое масло действительно имеет позитивное влияние на организм, но, опять же, мы можем найти ту лауриновую кислоту и в других каких-то продуктах. Вот, например, сало. Оно имеет очень похожий противовоспалительный состав. Там есть олеиновая кислота и так далее", - указала диетолог.

Кроме того, в Украине очень много семян, которым можно заменить чиа, например, семена льна, которое богаче биологически активными соединениями, чем чиа, а дешевле в разы, продолжила Скиталинская.

"Можно залить водой семена льна, добавить ягод, добавить обычных грецких орехов - и мы получим украинский десерт-суперфуд. Или свекла - привычный и дешевый овощ. А в Америке или Испании этот корнеплод продается с ботвой по очень дорогой цене. Пучок из трех свеклы стоит 2-8 долларов. Поэтому свекла по всем этим канонам определения суперфуда является суперфудом. Все овощи, ягоды, фрукты, которые имеют яркую окраску, очень полезны. И очень хорошо, если они выращены в местных регионах. Украинское цветное яблочко лучше, чем, например, зеленое яблоко, очень красивое на вид, прибывшее неизвестно откуда, не ясно как, чем было обработано, сохранялось, брызгали, которое уже собрали два месяца назад", - отметила диетолог.

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По мнению врача, суперфуд - это современный тренд, за которым стоят не только коммерческие интересы, но и заинтересованность людей темой здорового питания, поэтому у них есть и положительная сторона.

"Положительным является то, что акцентируется внимание на важности питания. Но надо изменить акцент на свои привычные, продукты. Наши пшенная, гречневая, перловая каши - не менее суперфуд, чем киноа. Очень много людей в других странах смотрят на наши каши, как на экзотическую пищу, и она продается дорого", - сказала Скиталинская.

Она также указала, что в Украине очень много полезных растительных продуктов, которые позволяют быть здоровыми, активными и реализовать свой потенциал долгожителя.

"У нас очень много разной зелени: петрушка, салат, капуста. Все сорта капусты: и кейл, и белокочанная, краснокочанная, содержащие одно и ту же вещество - Indole-3-Carbinol и сульфорафан, который образуется при жевании капусты", - уточнила диетолог.

В Украине также растут дикорастущие ягоды, чего нет в других странах. В частности, это ежевика, черника, земляника, брусника, малина, кизил, терн, бузина. Все они содержат цветные пигменты, которые положительно влияют на мозг и иммунитет. Их надо принимать ежедневно, хотя бы по несколько ложек, посоветовала диетолог.

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Также она добавила, что в Украине есть семена льна, многие виды орехов, которые содержат омега-3 жиры.

"У нас часто покупают батат, красный сладкий картофель по 170 гривен за килограмм. В ней много каротиноидов и нежной клетчатки. Но такое же содержание каротиноидов есть в моркови и тыкве", - сказала Скиталинская.

Некоторые суперфуды, по ее словам, вкусные: из семян чиа можно сделать десерт, поэтому время от времени можно купить его и потреблять.

"Хочется авокадо - купите. Авокадо имеет мононенасыщенные жиры, которые есть в орехах и оливковом масле. Есть фолаты, которых много в зеленых листьях. Если вам нравится и позволяет кошелек, если вы такой суперлюбитель именно вкуса авокадо или других экзотических продуктов - покупайте их. Но просто помните, что наши растительные продукты также очень полезны", - посоветовала диетолог.

Напомним, диетолог дала советы, кому летом нужно принимать поливитамины.

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