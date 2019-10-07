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Насильницька українізація: у МЗС РФ прокоментували заяву Новосад щодо російськомовних шкіл

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Департаменті інформації і друку міністерства закордонних справ Росії прокоментували інформацію щодо переведення з вересня 2020 року російськомовних шкіл в Україні на державну мову навчання. Відповідний коментар опублікували в Telegram МЗС РФ, передає УНН.

Насильницька українізація: у МЗС РФ прокоментували заяву Новосад щодо російськомовних шкіл

“Звернули увагу на заяву міністра освіти України Г.Новосад про переведення з 2020 року російськомовних шкіл України на державну мову відповідно до одіозного закону „Про освіту“, який набрав чинності 28 вересня 2017 року”, — йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ нагадали, що Венеціанська комісія Ради Європи висловила критичні зауваження щодо закону “Про освіту” та рекомендувала внести в нього суттєві правки.

“Змушені з жалем констатувати, що офіційний Київ продовжує взятий попередньою владою курс на тотальну і насильницьку українізацію країни. Більш того, російська мова, як і раніше, піддається подвійній дискримінації, оскільки для шкіл з навчанням на мовах нацменшин, які відносяться до мов Європейського союзу, перехід на українську мову відкладається до 2023 року”, — йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ закликають київську владу на ділі захищати декларовані європейські цінності і переглянути свою мовну політику.

“Розраховуємо також, що загальноєвропейські та міжнародні правозахисні структури дадуть чітку і принципову оцінку діям Києва, що порушує не тільки положення Конституції країни, але і її міжнародні зобов’язання в галузі прав людини та захисту національних меншин”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр освіти Україги Ганна Новосад розповіла, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

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