Насильственная украинизация: в МИД РФ прокомментировали заявление Новосад относительно русскоязычных школ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел России прокомментировали информацию о переводе с сентября 2020 русскоязычных школ в Украине на государственный язык обучения. Соответствующий комментарий опубликовали в Telegram МИД РФ, передает УНН.
"Обратили внимание на заявление министра образования Украины А.Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ Украины на государственный язык в соответствии с одиозным законом "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.
В МИД РФ напомнили, что Венецианская комиссия Совета Европы выразила критические замечания относительно закона "Об образовании" и рекомендовала внести в него существенные правки.
"Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", - говорится в сообщении.
В МИД РФ призывают киевскую власть на деле защищать декларируемые европейские ценности и пересмотреть свою языковую политику.
"Рассчитываем также, что общеевропейские и международные правозащитные структуры дадут четкую и принципиальную оценку действиям Киева, что нарушает не только положения Конституции страны, но и ее международные обязательства в области прав человека и защиты национальных меньшинств", - говорится в сообщении.
Напомним, министр образования Украигы Анна Новосад рассказала, что с сентября 2020 русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.