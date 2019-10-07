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Насильственная украинизация: в МИД РФ прокомментировали заявление Новосад относительно русскоязычных школ

Киев • УНН

 • 11194 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел России прокомментировали информацию о переводе с сентября 2020 русскоязычных школ в Украине на государственный язык обучения. Соответствующий комментарий опубликовали в Telegram МИД РФ, передает УНН.

Насильственная украинизация: в МИД РФ прокомментировали заявление Новосад относительно русскоязычных школ

"Обратили внимание на заявление министра образования Украины А.Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ Украины на государственный язык в соответствии с одиозным законом "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что Венецианская комиссия Совета Европы выразила критические замечания относительно закона "Об образовании" и рекомендовала внести в него существенные правки.

"Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", - говорится в сообщении.

В МИД РФ призывают киевскую власть на деле защищать декларируемые европейские ценности и пересмотреть свою языковую политику.

"Рассчитываем также, что общеевропейские и международные правозащитные структуры дадут четкую и принципиальную оценку действиям Киева, что нарушает не только положения Конституции страны, но и ее международные обязательства в области прав человека и защиты национальных меньшинств", - говорится в сообщении.

Напомним, министр образования Украигы Анна Новосад рассказала, что с сентября 2020 русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

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