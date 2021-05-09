Насичений, але сприятливий тиждень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 10 по 17 травня

Особливістю тижні буде в тому, що тиждень буде яскравим, емоційним і дасть нам дуже багато можливостей.

Овен

Дорогі Овни, на цьому тижні у вас очікує удача. Розпочнеться нарешті процес, коли ви можете всі свої починання, нові проекти, особливо фінансові втілювати в життя. Це добре для тих Овнів, хто займається фінансовими напрямками, які мають свій бізнес. Поспішайте зайнятися своїми новими можливостями. Сміливо використовуйте всі свої ідеї та запрошуйте в свій бізнес нових людей.

Цього тижня можуть бути нові цікаві ідеї, інвестиції, і все це може бути досить несподівано для вас. Але від вас необхідно дуже добре перевіряти інформацію, тих людей і ті ситуації, які до вас приходять і тоді у вас однозначно чекає успіх. Але будьте вкрай уважні при підписанні дуже важливих паперів, щоб не допустити якихось помилок. Порадьтеся з юристом.

Ви можете бути перевантажені в інформаційній сфері. Тому особливо цікавий період у тих Овнів, хто займається всіма інформаційними напрямками, ЗМІ, хто займається освітою. Цей тиждень вам подарує дуже багато цікавої інформації. Блогери і спікери можуть яскраво себе проявити. Вас чекають нові знайомства і ділові контакти. Дуже цікавий час для всіх, хто займається освітою. Цікавий контакт, хороший, приємний може бути з дітьми. Вони будуть вас дуже уважно слухати і засвоювати добре інформацію. Цей період може принести чимало цікавих, хороших друзів, які в майбутньому вам дуже стати в нагоді. Ви можете розраховувати на підтримку однодумців, хороший період для колективної роботи, тренінгів. У всьому цьому у вас буде неймовірний успіх.

Ті Овни, які займаються ЗМІ будуть повністю занурені в роботу. Інформація, яку ви буде доносити буде дуже яскравою, гарячою і може бути навіть вибуховою.

Дуже хороший період для Овнів керівників. Якраз саме час розширювати свої можливості, також цей хороший період для кар’єрного зростання. Розглядайте різні пропозиції, це може принести вам успіх. У другій половині тижня ви можете почати масштабні проекти, які можуть бути розраховані на дуже довгий час у всіх тих сферах, про які йшла мова вище.

Цікавий час для Овнів в любові. Самотні Овни можуть бути перезавантажені, у вас може бути дуже багато любовних листувань, дуже цікавих знайомств через інтернет. Цей тиждень для вас дуже успішний, обов’язково використовуйте його. А ось що стосується сімейних Овнів, то це дуже хороший, яскравий період для налагодження відносин якщо у вас були проблеми, або ж ви просто добре проведете час разом.

Для здоров’я хороший період. Ви будете відчувати емоційний, фізичний, енергетичний підйом. Займайтеся більше спортом і будете завжди в гарному настрої.

Тельці

Саме час заробити. Вдалий час для інвестицій, для грошових проектів. Удача супроводжуватиме Тельців, які займаються економічними напрямами, харчовими напрямками. Це може бути ресторанний бізнес, банківські структури. Особливо у тих Тельців, які займаються аграрними напрямками. Дуже цікавий час для започаткування власного нового бізнесу, нехай навіть маленького, але свого. Краще, чим можна займатися на цьому тижні — це аграрний, харчовий напрямок. Бізнес з цих напрямків очікує підйом. І дуже хороший період для творчих Тельців, особливо для тих, хто займається танцями, співом. Дуже добре для всіх дизайнерів. Це як раз час, коли ви можете себе продемонструвати або показати свої чудові роботи, які можуть на ринку користуватися дуже великим попитом і високо оплачуватися. Також дуже сприятливий період для Тельців-спікерів. Ви будете промовляти і вас будуть чути.

Де можуть виникнути питання і складності — це відносини з вашими власними друзями. На цьому тижні, на жаль, у вас можуть з’явитися розбіжності. Тому не варто свої ділові питання переносити на своїх друзів. Також ви можете втратити однодумців. Тому вам доведеться розраховувати на власні сили.

У любові для одиноких Тельців дуже хороший період. Знайомитеся, будьте сміливими. Що стосується сімейних Тельців — це дуже приємний, спокійний, хороший період для відносин.

Що стосується здоров’я, то тут треба приділити особливу увагу знову-таки району голови. Якщо ви будете себе занадто перенавантажувати, то ви відчуєте часті головні болі, запаморочення. Як можна частіше гуляйте на свіжому повітрі, як можна більше думайте про хороше.

Близнюки

Цей тиждень буде для вас дуже інформаційно насиченим, ви будете купатися в інформаційних потоках. Тому всі ті Близнюки, які працюють з інформацією, навчанням, зі знаннями ви будете дуже задоволені. Ви зможете яскраво себе проявляти, але ці знання і інформація можуть бути не завжди відкритого характеру. Ті Близнюки, які займаються питаннями ЗМІ, ви можете зустрітися з дуже агресивною, а іноді дуже навіть секретною інформацією. Інформації може бути дуже багато цікавої, але вона також може бути секретного характеру. І вам доведеться розбиратися яку інформацію доносити, а яку залишити при собі. Ви можете зіткнутися і з інформацією, яка може завдати шкоди.

Особисто у вас періодично виникатиме бажання з кимось поділитися, розповісти про наболіле, вилити свою душу, але я б вам на цьому тижні не рекомендувала цього робити. Це може мати вельми непрості наслідки. Вас можуть незрозуміти, в стосунках з близькими це може закінчитися навіть скандалом. Залиште все це при собі, або сходіть до психолога. Але щось таємне, що ви хотіли приховати, на цього тижня може стати явним. Тому ви повинні бути до цього готові.

Фінансово тиждень може бути дуже хорошим. У вас може бути підвищення зарплати, премії. Ви можете навіть робити дуже вдалі грошові вкладення.

Що стосується любові, у Близнюків на цьому тижні вельми заплутана ситуація. Що стосується сімейних Близнюків тут знову-таки будьте обережні зі своїми таємницями, одкровеннями, переживаннями минулого, тому що ви можете дуже роздратувати свою другу половинку і бути незрозумілим. Краще ставтеся один до одного дбайливо. Що стосується самотніх Близнюків, то тут теж дуже цікава ситуація. Тиждень несе багато спокус, тому постарайтеся, будь ласка, не заводити непотрібні романи з сімейними людьми.

Звичайно ж ваш емоційний тиждень не може не позначитися на здоров’ї. Тому більше відпочивайте, правильно ставтеся до життя. Перестаньте займатися самокопанням, а побільше спілкуйтеся з людьми, які вам приємні. Дозвольте собі на цьому тижні тільки хорошу інформацію.

Рак

У вас дуже цікавий тиждень тим, що протягом тижня ви будете відчувати якусь невідому підтримку. Можливо від вищих сил або оточуючих людей. Ви можете успішно почати будь-які нові проекти. Ви можете починати абсолютно різні цікаві справи. Займатися новими напрямками. І, можливо, розвивати нові хобі, які можуть стати вашою професією. Так само важлива колективна робота. Ті Раки, які працюють у великих колективах, будуть насолоджуватися своїми колегами. А ще особливо цікаво, що можливості будуть відкривати тим, хто працює в іноземних компаніях. У відносинах з іноземцями: для тих, хто займається туризмом або експортом, це дуже хороший тиждень. Ті Раки, які чекають новин з-за кордону — вони обов’язково будуть. А також, якщо у вас були питання з документами, наприклад, на імміграцію, ви отримаєте хороший результат. Ви можете відпочивати за кордоном зі своєю сім’єю. І ви отримаєте масу задоволення від відпочинку. Єдине, що на цьому тижні вам треба добряче зважити ваші сили. Постарайтеся розподілити свої обов’язки. Порада цього тижня як завжди для Раків: вам не варто перенапружуватися психологічно. Також для Раків гарний час, щоб зайнятися освітою за кордоном — подавати документи або влаштовуватися на якісь курси, займатися більш глибоким вивченням іноземних мов.

Але не забувайте відпочивати: ходіть на ретріти, дозволяйте собі більше відпочивати в кінці тижня.

Що стосується в особистих відносинах, побільше приділіть увагу своїй другій половинці. Це стосується сімейних Раків. А що стосується самотніх Раків, то для вас це хороший час для знайомств. Єдине, що не варто перебувати в стані ілюзій.

Побільше висипайтеся. Сон це насправді головне для вашого здоров’я. Відпочивайте у вільний від роботи час.

Лев

Це прекрасний час для будь-яких починань. Важливий тиждень для Левів-керівників — цей період відкриває для вас зелену дорогу. На сьогоднішній день ви можете приймати дуже цікаві і нестандартні рішення. Бути трохи революціонерами, новаторами в ваших нових напрямках. Особливо це стосується людей, які працюють на високих постах в державних структурах. Саме зараз час приймати нові цікаві закони, які будуть кардинально відрізнятися від старих, але принесуть дуже хороші і якісні зміни для всіх нас. І будь ласка, робіть це обдумано. Тому що будь-які поспішні рішення можуть дорогого коштувати.

Для всіх Левів гарний час для будь-яких професійних починань. Це дуже ефективний час. Якщо ви хочете будувати кар’єру, ви можете серйозно зайнятися цим питанням. Якщо ви хочете кардинально поміняти свій вид діяльності, то зараз саме час. Проходьте курси підвищення кваліфікації, приділіть час створенню, якимось цікавим знанням.

Зараз також самий час для заняття своїм здоров’ям. Варто провести якісь профілактичні заходи. Особливо тим Левам, які страждають на вегетосудинну дистонію. А також хороший час для тих, хто в даний період хворіє — у вас настане період одужання.

Гарний час також і в любовних відносинах. Самотні Леви обов’язково знайомтеся, у вас будуть дуже хороші результати. А для сімейних Левів час провести спільні вихідні, але приборкаєте свою вдачу.

Діви

Для вас дуже насичений, яскравий і гарний тиждень. Час проявляти себе в докорінно різних напрямках. Почнемо з творчих Дів, тих хто працює в театрі, в кіно. Цей період для вас просто чудовий. Не втрачайте час, проходьте якісь цікаві кастинги, а якщо у вас є якісь цікаві проекти, втілюйте обов’язково. Адже зараз зростаючий Місяць і саме час це робити. Зараз хороший період для Дів-керівників. Саме час розширювати свої повноваження. Або вводити якісь нововведення в вашу роботу. Зараз Дів будуть дуже любити, розуміти, приймати. І ви будете в дуже хороших відносинах зі своїм колективом. А також, я б хотіла звернути увагу тих Дів, які працюють в сфері ЗМІ або в сфері освіти: ви буде управляти, через вас будуть проходити інформаційні потоки, важлива інформація. Але не допустіть фатальної помилки, адже ви можете дуже нашкодити цією інформацією людям. А Дів, що працюють в освіті, може чекати нервовий зрив. Тому будь ласка, ставтеся до всього трохи простіше. Дозвольте своїм студентам і учням проявити себе. Те ж стосується тих Дів, які є студентами і учнями, але ретельно готуйтеся до всього, здавати іспити буде не так-то просто. В крайньому випадку, проявляйте кмітливість.

Саме час на цьому тижні Дівам приділити увагу своєму здоров’ю. Діви дуже люблять про це думати, вони серйозно ставляться до нього. Але якщо ви захочете зробити якусь чистку, утриматися від їжі, влаштувати розвантажувальні дні — саме час.

У любові у Дів чудовий період. Можуть бути прекрасні знайомства, які приведуть до добрих стосунків. Дівам, які з кимось зустрічаються, пора зробити серйозну пропозицію і перейти до наступного етапу. Для сімейних Дів це тиша і благодать. Час, коли ви відчуєте від близьких дуже сильну підтримку.

Терези

У вас на цьому тижні однозначно виникне бажання виїхати в далекі краї, подорожувати. І це вдалий час. Але, все-таки, є робота, і ті фінансові проекти, про які ви так давно мріяли, як раз можуть втілитися на цьому тижні. Дійсно, вам можуть надійти дуже цікаві пропозиції, і вам потрібно гарненько все зважувати. Радимо не йти на серйозні ризики. Ви можете дуже багато втратити. Робіть все як ви любите — спокійно, акуратно і зважено. Дуже уважно поставтеся до тих людей, які можуть з’явиться у вашому житті на цьому тижні. Вони можуть бути досить непрості. Краще в них трохи засумнівається і перевірити ще раз, що вони принесли з собою. На роботі може бути чудовий період. Розвивайтеся, підвищуйте свою кваліфікацію. Якщо ви хочете перейти з однієї роботи на іншу — саме час розсилати резюме, ходити на співбесіди. У цьому вам буде супроводжувати успіх. Ви будете подобатися, і цей момент вам теж потрібно використовувати. Якщо ви хочете провести якісь соціальні проекти на роботі з великими групами людей — це теж прекрасний час.

Хороший період для Терезів, які займаються психологією і які можуть проводити дуже цікаві тренінги, виступи, онлайн-виступи. У всьому цьому ви можете дуже яскраво себе проявити. Також ті Терези, які є фрілансерами, блогерами — для вас теж хороший період. Це цікавий період для всіх режисерів, акторів, журналістів. В цьому періоді вам потрібно бути яскравим, впевненим в собі, сміливим, і ваші починання в майбутньому можуть мати дуже велику славу. Ви можете себе проявити досить креативно, запустити якийсь незвичайний, нестандартний, творчий проект, він однозначно повинен сподобатися.

В особистих стосунках для одиноких Терезів — чудовий період — повірте, в особистому житті у вас все обов’язково зрушить з мертвої точки. Що стосується сімейних Терезів, то зараз чудовий період, коли ви можете проводити час разом цікаво, займаючись разом якимись хобі, або разом подорожувати.

Здоров’я міцне, гарне. На цьому тижні займіться йогою і прогулянками.

Скорпіони

Для вас — цікавий тиждень, коли багато застоялися справи можуть з “мертвої точки”.

Гарний фінансовий тиждень для всіх нових починань, проектів, вкладень, інвестицій. Добрий час для всіх Скорпіонів, які працюють в банках, з фінансовими питаннями, в страхуванні, юриспруденції. Дуже багато питань, які були у вас, з документами або судовими процесами, можуть також зрушити в кращу сторону. Це також добре для тих Скорпіонів, які самі працюють в судах. Нарешті то у вас буде період, коли все налагодиться. Дуже цікавий період для Скорпіонів, щодо ваших колег по роботі, або, наприклад, компаньйонів — з усіма ви можете налагодити хороші відносини. Що стосується ваших партнерів, то вони можуть піти на цьому тижні, але тут же можуть виникнути абсолютно нові, цікаві люди, які можуть запустити з вами неймовірні проекти. Тому, не переживайте з цього приводу. Рекомендується на цьому тижні використовувати свою інтуїцію. Справа в тому, що можуть проявити себе ваші приховані вороги — щоб ви були напоготові.

У любові дуже сприятливий період. Самотні Скорпіони — не втрачайте час. Можуть статися дуже цікаві знайомства. Проявляйте велику відкритість, інтелігентність, намагайтеся красиво залицятися. Однозначно, у вас буде успіх. Що стосується сімейних Скорпіонів — досить непоганий період, коли ви можете спокійно провести час і навіть довірити один одному свої секрети. Гарний тиждень і для здоров’я. Побільше спорту, руху, адже ви його любите.

Стрілець

Стрільці, на цьому тижні можуть завести для себе в бізнесі хороших нових партнерів або компаньйонів, а також у вас в оточенні може з’явитися багато однодумців, які ймовірно підтримають вас у всіх починаннях. Ви на цьому тижні відмінно вирішите всі ваші застояні питання, особливо що стосується фінансової або ділової сфери. Особливо цікаво для тих Стрільців, які займають гарні посади. Обов’язково, звичайно, потрібно зважити всі за і проти. Пропозицій може бути досить багато — виберіть найкраще. Цікавий період може бути у тих Стрільців, які займаються медициною, фармакологією, транспортними питаннями, також продовольством і ресторанним бізнесом. Ви сміливо можете починати абсолютно все, що ви хотіли. Всі ваші плани та ідеї чудовим чином, особливо до кінця цього тижня, можуть втілитися. Також, наприклад, можуть бути цікаві пропозиції щодо купівлі або продажу нерухомості. Не відмовляйтеся. Також може бути купівля земельних ділянок, може бути чудовий переїзд в нове житло. Безумовно, багато роботи буде у тих Стрільців, які займаються питаннями нерухомості, будівництва, а також ремонтних напрямків. Фінансово, тиждень буде чудовим, ви будете задоволені.

У любові для одиноких Стрільців — дуже хороший період: потрібно бути сміливішими, знайомитися. Що стосується сімейних Стрільців, тут потрібно бути трошки емоційно акуратним, не з’ясовувати стосунків, не пред’являти претензій, так як цей тиждень може бути для вас досить напруженим.

По здоров’ю, тиждень може бути також чудовим. Більше спорту, руху і активності.

Козероги

Ви відчуєте дуже сильний емоційний підйом. Вам захочеться максимально яскраво себе проявити і бути в центрі уваги. І поспішайте це робити.

Дуже хороший період для творчих Козерогів, яких, насправді, не так і багато, але цей період для вас дуже цікавий. Перед вами відкриваються великі можливості: запускайте сміливо свої нові, цікаві, творчі проекти. Ті Козероги, які займаються такою творчістю, як акторська майстерність, спів, вокал — прийшов час проявити себе, пройти кастинг і бути сміливішими. Положення Місяця саме зараз зростаюче і це дозволить вам максимально себе реалізувати у всіх творчих починаннях. Але великою проблемою може стати для вас зайвий прояв вашого его. Саме це може негативно вплинути на проходження вами співбесіди, кастингу. Ви можете таким чином відштовхнути від себе своїх глядачів. Будьте простіше.

Цього тижня варто очікувати успіхів у незвичайному, наприклад, в новому хобі, яке здавалося недосяжним. Спробуйте щось нестандартне, з часом це може навіть привести вас до вдалого зміну роду діяльності.

Дуже цікавий період для Козерогів, які професійно займаються спортом. Це чудовий період для тренерів — ваші команди можуть показати хороший результат. Також хороший період для освіти, самоосвіти — ви можете отримати нестандартну інформацію, що благотворно вплине на ваше життя.

Що стосується любові, то це дуже сприятливий період для всіх самотніх Козерогів. Не пропустіть свій шанс, але будьте пильні і уважно поставтеся до передбачуваного вибору. Що стосується сімейних Козерогів, то настав чудовий період для спільного проведення часу: приділіть більше уваги своїй другій половинці і будьте романтичні. Також вас може чекати поповнення.

Це відмінний тиждень для занять спортом і саме час відновити, занедбані тренування. Більше часу проводьте на свіжому повітрі, гуляйте.

Водолій

Цього тижня ви будете сповнені сил і енергії. Вам захочеться все зробити по-новому. Можливо, всі ваші проекти і задумки, особливо в момент молодого Місяця, можуть чудовим чином втілиться в життя. Успіх може очікувати вас в абсолютно будь-яких починаннях.

Це хороший період для вирішення питань щодо спадщини, нерухомості. Ви можете знайти нове гарне житло і переїхати на нове місце, це може бути новий офіс.

Фінансово також тиждень вдалий: це може бути хороший заробіток, вдале грошове вкладення, премії, бонуси. Не стоять осторонь і Водолії, що займаються творчістю. Творчим Водоліям саме час реалізувати свої самі незвичайні, креативні плани, адже саме ви можете створити щось нестандартне, саме ви можете випереджати час. Тому ті, хто займається IT, працює в інформаційних напрямках, різного роду дизайнери — у вас настає період, коли ви можете реалізувати самі нестандартні рішення.

Дуже важливо зараз приділити увагу своїм рідним і близьким, особливо дітям. Вам варто якомога більше присвятити їм часу, для того щоб дізнатися їх ближче: їхні інтереси, їхні бажання. І саме зараз, як не дивно, вони можуть стати для вас найкращими порадниками.

Успіх, в основному, очікує тих Водоліїв, які займаються IT, працюють в інформаційних напрямках, торгівлі, роботою з дітьми, також це можуть бути будь-які види комунікації. Хороший період для Водоліїв-психологів, астрологів.

У любові для одиноких Водолії настає доленосний тиждень. Вам обов’язково потрібно бути сміливішими, знайомиться і проявляти свою креативність. А що стосується сімейних Водоліїв, то цей період теж буде цікавим. Вам краще зберігати стосунки, не придумувати і не шукати нічого нового.

Що стосується здоров’я, то на цьому тижні у Водоліїв можуть бути проблеми, пов’язані з ногами. Тому, вам показаний масаж ніг, рух, активність, прогулянки.

Риби

Ви будете купатися в інформаційному потоці, ви будете відчувати себе досить комфортно і легко. Інформація, яка надходить вам, буде вас окриляти, відкривати перед вами нові можливості. Ви буде себе почувати, як риба в воді.

Дуже цікавий період для тих Риб, які займаються будь-якими інформаційними напрямками або працюють в ЗМІ. Саме час яскраво про себе заявити. Також хороший період для Риб, що займаються торгівлею, особливо якщо вона стосується імпорту / експорту, адже вам можуть надійти цікаві пропозиції про розширення бізнесу. Також непогані справи у Риб, зайнятих в сфері обслуговування. Багатьом Рибам для успіху не доведеться навіть виходити з дому. Якщо ж вам набридло сидіти вдома — пірнайте в колективну роботу, адже тут у вас теж все вийде. Вдалий час для проведення тренінгів, форумів, будь-якої колективної роботи.

Хороший період для рухливих Риб, які люблять займатися спортом, йогою, цигун. Цей період вдалий для вас — у вас можуть з’явитися послідовники.

В особистих відносинах також тиждень буде успішним. Одиноким Рибам самий час сміливіше знайомиться. Для сімейних Риб настає прекрасний гармонійний період, коли ви зможете спільно зайнятися духовними практиками, усамітнитися і говорити по душах.

Що стосується здоров’я, то тут варто бути уважними, особливо тим Рибам, у кого є проблеми з органами дихання і тим, хто багато курить. По-перше, кидайте курити, а по-друге більше займайтеся дихальними практиками, ходите, займайтеся плаванням.