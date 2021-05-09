Насыщенная, но благоприятная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 10 по 17 мая

Особенностью недели будет в том, что неделя будет яркой, эмоциональной и даст нам очень много возможностей.

Овен

Дорогие Овны, на этой неделе у вас ожидает удача. Начнётся наконец-то процесс, когда вы можете все свои начинания, новые проекты, особенно финансовые воплощать в жизнь. Это хорошо для тех Овнов, кто занимается финансовыми направлениями, имеющих свой бизнес. Поспешите заняться своими новыми возможностями. Смело используйте все свои идеи и приглашайте в свой бизнес новых людей.

На этой недели могут быть новые интересные идеи, инвестиции, и все это может быть достаточно неожиданно для вас. Но от вас необходимо очень хорошо проверять информацию, тех людей и те ситуации, которые к вам приходят и тогда у вас однозначно ожидает успех. Но будьте крайне внимательны при подписании очень важных бумаг, чтобы не допустить каких-то ошибок. Посоветуйтесь с юристом.

Вы можете быть перегружены в информационной сфере. Поэтому особо интересный период у тех Овнов, кто занимается всеми информационными направлениями, СМИ, занимаются образованием. Эта неделя вам подарит очень много интересной информации. Блогеры и спикеры могут ярко себя проявить. Вас ожидают новые знакомства и деловые контакты. Очень интересное время для всех, кто занимается образованием. Интересный контакт, хороший, приятный может быть с детьми. Они будут вас очень внимательно слушать и усваивать хорошо информацию. Этот период может принести достаточно много интересных, хороших друзей, которые в будущем вам очень пригодиться. Вы можете рассчитывать на поддержку единомышленников, хороший период для коллективной работы, тренингов. Во всем этом у вас будет невероятный успех.

Те Овны, которые занимаются СМИ будут полностью погружены в работу. Информация, которую вы будет доносить будет очень яркой, горячей и может быть даже взрывной.

Очень хороший период для Овнов руководителей. Как раз самое время расширять свои возможности, также этот хороший период для карьерного роста. Рассматривайте разные предложения, это может принести вам успех. Во второй половине недели вы можете начать масштабные проекты, которые могут быть рассчитаны на очень долгое время во всех тех сферах, про которые шля речь выше.

Интересное время для Овнов в любви. Одинокие Овны могут быть перезагружены, у вас может быть очень много любовных переписок, очень интересных знакомств через интернет. Эта неделя для вас очень успешна, обязательно используйте ее. А вот что касается семейных Овнов, то это очень хороший, яркий период для налаживания отношений если у вас были проблемы, или же вы просто хорошо проведете время вместе.

Для здоровья хороший период. Вы будете ощущать эмоциональный, физический, энергетический подъем. Занимайтесь больше спортом и будете всегда в хорошем настроении.

Тельцы

Самое время заработать. Удачное время для инвестиций, для денежных проектов. Удача сопутствуем Тельцам, занимающимся экономическими направлениями, пищевыми направлениями. Это может быть ресторанный бизнес, банковские структуры. Особенно у тех Тельцов, которые занимаются аграрными направлениями. Очень интересное время для начинания собственного нового бизнеса, пусть даже маленького, но своего. Лучшее, чем можно заниматься на этой неделе — это аграрные, пищевые направление. Бизнес с этих направлениях ожидает подъем. И очень хороший период для творческих Тельцов, особенно для тех, кто занимается танцами, пением. Очень хорошо для всех дизайнеров. Это как раз время, когда вы можете себя продемонстрировать или показать свои замечательные работы, которые могут на рынке пользоваться очень большим спросом и высоко оплачиваться. Также очень благоприятный период для Тельцов-спикеров. Вы будете вещать и вас будут слышать.

Где могут возникнуть вопросы и сложности — это отношения с вашими собственными друзьями. На этой неделе, к сожалению, у вас могут появиться разногласия. Поэтому не стоит свои деловые вопросы переносить на своих друзей. Также вы можете потерять единомышленников. Поэтому вам придется рассчитывать на собственные силы.

В любви для одиноких Тельцов очень хороший период. Знакомтесь, будьте смелыми. Что касаться семейных Тельцов — это очень приятный, спокойный, хороший период для отношений.

Что касается здоровья, то тут надо уделить особое внимание опять-таки району головы. Если вы будете себя слишком перенагружать, то вы почувствуете частые головные боли, головокружения. Как можно чаще гуляйте на свежем воздухе, как можно больше думайте о хорошем.

Близнецы

Эта неделя будет для вас очень информационно насыщенна, вы будете купаться в информационных потоках. Поэтому все те Близнецы, которые работают с информацией, обучением, со знаниями вы будете очень довольны. Вы сможете ярко себя проявлять, но эти знания и информация может быть не всегда открытого характера. Те Близнецы, которые занимаются вопросами СМИ, вы можете встретиться с очень агрессивной, а иногда очень даже секретной информацией. Информации может быть очень много интересной, но она также может быть секретного характера. И вам придется разбираться какую информацию доносить, а какую оставить при себе. Вы можете столкнуться и с информацией, которая может нанести вред.

Лично у вас периодически будет возникать желание с кем-то поделиться, рассказать о наболевшем, излить свою душу, но я бы вам на этой неделе не рекомендовала этого делать. Это может иметь весьма непростые последствия. Вас могут не понять, в отношениях с близкими это может закончиться даже скандалом. Оставьте все это при себе, или сходите к психологу. Но что-то тайное, что вы хотели скрыть, на этой недели может стать явным. Поэтому вы должны быть к этому готовы.

Финансово неделя может быть очень хорошей. У вас может быть повышение зарплаты, премии. Вы можете даже делать очень удачные денежные вложения.

Что касается любви, у Близнецов на этой неделе весьма запутанная ситуация. Что касается семейных Близнецов здесь опять-таки будьте осторожны со своими тайнами, откровениями, переживаниями прошлого, потому что вы можете очень разозлить свою вторую половинку и быть непонятым. Лучше относитесь друг к другу бережно. Что касается одиноких Близнецов, то здесь тоже очень интересная ситуация. Неделя несет много соблазнов, поэтому постарайтесь, пожалуйста, не заводить ненужные романы с семейными людьми.

Конечно же ваша эмоциональная неделя не может не сказаться на здоровье. Поэтому больше отдыхайте, правильно относитесь к жизни. Перестаньте заниматься самокопанием, а побольше общайтесь с людьми, которые вам приятны. Позвольте себе на этой неделе только хорошую информацию.

Рак

У вас очень интересная неделя тем, что на протяжении недели вы будете ощущать какую-то неведомую поддержку. Возможно от высших сил или окружающих людей. Вы можете успешно начать любые новые проекты. Вы можете начинать абсолютно разные интересные дела. Заниматься новыми направлениями. И, возможно, развивать новые хобби, которые могут стать вашей профессией. Так же важна коллективная работа. Те Раки, которые работают в больших коллективах, будут наслаждаться своими коллегами. А ещё особенно интересно, что возможности будут открывать тем, кто работает в иностранных компаниях. В отношениях с иностранцами: для тех, кто занимается туризмом или экспортом, это очень хорошая неделя. Те Раки, которые ждут новостей из-за рубежа — они обязательно будут. А также, если у вас были вопросы с документами, например, на иммиграцию, вы получите хороший результат. Вы можете отдыхать за рубежом со своей семьей. И вы получите массу удовольствия от отдыха. Единственное, что на этой неделе вам надо хорошенечко взвесить ваши силы. Постарайтесь распределить свои обязанности. Совет этой недели как всегда для Раков: вам не стоит перенапрягаться психологически. Также для Раков хорошее время, чтобы заняться образованием за рубежом — подавать документы или устраиваться на какие-то курсы, заниматься более глубоким изучением иностранных языков.

Но не забывайте отдыхать: ходите на ретриты, позволяйте себе больше отдыхать в конце недели.

Что касается в личных отношениях, побольше уделите внимание своей второй половинке. Это касается семейных Раков. А что касается одиноких Раков, то для вас это хорошее время для знакомств. Единственное, что не стоит пребывать в состоянии иллюзий.

Побольше высыпайтесь. Сон это на самом деле главное для вашего здоровья. Отдыхайте в свободное от работы время.

Лев

Это прекрасное время для любых начинаний. Важная неделя для Львов-руководителей — этот период открывает для вас зелёную дорогу. На сегодняшний день вы можете принимать очень интересные и нестандартные решения. Быть немного революционерами, новаторами в ваших новых направлениях. Особенно это касается людей, которые работают на высоких постах в государственных структурах. Именно сейчас время принимать новые интересные законы, которые будут кардинально отличаться от старых, но принесут очень хорошие и качественные изменения для всех нас. И пожалуйста, делайте это обдуманно. Потому что любые поспешные решения могут дорогого стоить.

Для всех Львов хорошее время для любых профессиональных начинаний. Это очень эффективное время. Если вы хотите строить карьеру, вы можете серьезно заняться этим вопросом. Если вы хотите кардинально поменять свой вид деятельности, то сейчас самое время. Проходите курсы повышения квалификации, уделите время образованию, каким-то интересным знаниям.

Сейчас также самое время для занятия своим здоровьем. Стоит провести какие-то профилактические мероприятия. Особенно тем Львам, которые страдают вегетососудистой дистонией. А также хорошее время для тех, кто в данный период болеет — у вас наступит период выздоровления.

Хорошее время также и в любовных отношениях. Одинокие Львы обязательно знакомьтесь, у вас будут очень хорошие результаты. А для семейных Львов время провести совместные выходные, но укротите свой нрав.

Девы

Для вас очень насыщенная, яркая и хорошая неделя. Время проявлять себя в совершено разных направлениях. Начнем с творческих Дев, тех кто работает в театре, в кино. Этот период для вас просто замечательный. Не теряйте время, проходите какие-то интересные кастинги, а если у вас есть какие-то интересные проекты, воплощайте обязательно. Ведь сейчас растущая Луна и самое время это делать. Сейчас хороший период для Дев-руководителей. Самое время расширять свои полномочия. Или вводить какие-то новшества в вашу работу. Сейчас Дев будут очень любить, понимать, принимать. И вы будете в очень хороших отношениях со своим коллективом. А также, я бы хотела обратить внимание тех Дев, которые работают в сфере СМИ или в сфере образования: вы будет управлять, через вас будут проходить информационные потоки, важная информация. Но не допустите роковую ошибку, ведь вы можете очень навредить этой информацией людям. А Дев, работающих в образовании, может ждать нервный срыв. Поэтому пожалуйста, относитесь ко всему немного проще. Позвольте своим студентам и ученикам проявить себя. То же касается тех Дев, которые являются студентами и учениками, но тщательно готовьтесь ко всему, сдавать экзамены будет не так-то просто. В крайнем случае, проявляйте смекалку.

Самое время на этой неделе Девам уделить внимание своему здоровью. Девы очень любят об этом думать, они серьезно относятся к нему. Но если вы захотите сделать какую-то чистку, воздержаться от еды, устроить разгрузочные дни — самое время.

В любви у Дев замечательный период. Могут быть прекрасные знакомства, которые приведут к хорошим отношениям. Девам, которые с кем-то встречаются, пора сделать серьезное предложение и перейти к следующему этапу. Для семейных Дев это тишь и благодать. Время, когда вы почувствуете от близких очень сильную поддержку.

Весы

У вас на этой неделе однозначно возникнет желание уехать в дальние края, путешествовать. И это подходящее время. Но, все-таки, есть работа, и те финансовые проекты, о которых вы так давно мечтали, как раз могут воплотиться на этой неделе. Действительно, вам могут поступить очень интересные предложения, и вам нужно хорошенько все взвешивать. Советуем не идти на серьезные риски. Вы можете очень многое потерять. Делайте все как вы любите — спокойно, аккуратно и взвешено. Очень внимательно отнеситесь к тем людям, которые могут появится в вашей жизни на этой неделе. Они могут быть достаточно непросты. Лучше в них немного усомнится и перепроверить, что они принесли с собой. На работе может быть великолепный период. Развивайтесь, повышайте свою квалификацию. Если вы хотите перейти с одной работы на другую — самое время рассылать резюме, ходить на собеседования. В этом вам будет сопутствовать успех. Вы будете нравиться, и этот момент вам тоже нужно использовать. Если вы хотите провести какие-то социальные проекты на работе с большими группами людей — это тоже прекрасное время.

Хороший период для Весов, которые занимаются психологией и которые могут проводить очень интересные тренинги, выступления, онлайн-выступления. Во всем этом вы можете очень ярко себя проявить. Также те Весы, которые являются фрилансерами, блоггерами — для вас тоже хороший период. Это интересный период для всех режиссеров, актеров, журналистов. В этом периоде вам нужно быть ярким, уверенным в себе, смелым, и ваши начинания в будущем могут иметь очень большую славу. Вы можете себя проявить достаточно креативно, запустить какой-то необычный, нестандартный, творческий проект, он однозначно должен понравиться.

В личных отношениях для одиноких Весов — замечательный период — поверьте, в личной жизни у вас все обязательно сдвинется с мертвой точки. Что касается семейных Весов, то сейчас замечательный период, когда вы можете проводить время вместе интересно, занимаясь совместно какими-то хобби, или вместе путешествовать.

Здоровье крепкое, хорошее. На этой неделе займитесь йогой и прогулками.

Скорпионы

Для вас — интереснейшая неделя, когда многие застоявшиеся дела могут с “мертвой точки”.

Хорошая финансовая неделя для всех новых начинаний, проектов, вложений, инвестиций. Хорошо время для всех Скорпионов, которые работают в банках, с финансовыми вопросами, в страховании, юриспруденции. Очень много вопросов, которые были у вас, с документами или судебными процессами, могут также сдвинуться в лучшую сторону. Это также хорошо для тех Скорпионов, которые сами работают в судах. Наконец то у вас будет период, когда все наладится. Очень интересный период для Скорпионов, касательно ваших коллег по работе, или, например, компаньонов — со всеми вы можете наладить хорошие отношения. Что касается ваших партнеров, то они могут уйти на этой неделе, но тут же могут возникнуть совершенно новые, интересные люди, которые могут запустить с вами невероятные проекты. Поэтому, не переживайте по этому поводу. Рекомендуется на этой неделе использовать свою интуицию. Дело в том, что могут проявить себя ваши скрытые враги — чтоб вы были наготове.

В любви очень благоприятный период. Одинокие Скорпионы — не теряйте время. Могут произойти очень интересные знакомства. Проявляйте большую открытость, интеллигентность, старайтесь красиво ухаживать. Однозначно, у вас будет успех. Что касается семейных Скорпионов — довольно неплохой период, когда вы можете спокойно провести время и даже доверить друг другу свои секреты. Хорошая неделя и для здоровья. Побольше спорта, движения, ведь вы его любите.

Стрелец

Стрельцы, на этой неделе могут завести для себя в бизнесе хороших новых партнеров или компаньонов, а также у вас в окружении может появиться много единомышленников, которые вероятно поддержат вас во всех начинаниях. Вы на этой неделе отлично решите все ваши застоявшиеся вопросы, особенно что касается финансовой или деловой сферы. Особенно интересно для тех Стрельцов, которые занимают хорошие должности. Обязательно, конечно, нужно взвесить все за и против. Предложений может быть достаточно много — выберите самое лучшее. Интересный период может быть у тех Стрельцов, которые занимаются медициной, фармакологией, транспортными вопросами, также продовольствием и ресторанным бизнесом. Вы смело можете начинать абсолютно все, что вы хотели. Все ваши планы и идеи великолепным образом, особенно к концу этой недели, могут воплотиться. Также, например, могут быть интереснейшие предложения по покупке или продаже недвижимости. Не отказывайтесь. Также может быть покупка земельных участков, может быть замечательный переезд в новое жилье. Безусловно, много работы будет у тех Стрельцов, которые занимаются вопросами недвижимости, строительства, а также ремонтных направлений. Финансово, неделя будет замечательной, вы будете довольны.

В любви для одиноких Стрельцов — очень хороший период: нужно быть смелее, знакомится. Что касается семейных Стрельцов, здесь нужно быть немножко эмоционально аккуратным, не выяснять отношений, не предъявлять претензий, так как эта неделя может быть для вас достаточно напряженной.

По здоровью, неделя может быть также великолепной. Больше спорта, движения и активности.

Козероги

Вы почувствуете очень сильный эмоциональный подъем. Вам захочется максимально ярко себя проявить и быть в центре внимания. И спешите это делать.

Очень хороший период для творческих Козерогов, которых, на самом деле, не так и много, но этот период для вас очень интересный. Перед вами открываются большие возможности: запускайте смело свои новые, интересные, творческие проекты. Те Козероги, которые занимаются таким творчеством, как актерское мастерство, пение, вокал — пришло время проявить себя, пройти кастинг и быть смелее. Положение Луны именно сейчас растущее и это позволит вам максимально себя реализовать во всех творческих начинаниях. Но большой проблемой может стать для вас излишнее проявление вашего эго. Именно это может негативно повлиять на прохождение вами собеседования, кастинга. Вы можете таким образом оттолкнуть от себя своих зрителей. Будьте проще.

На этой недели стоит ожидать успехов в необычном, например, в новом хобби, которое казалось недостижимым. Попробуйте что-то нестандартное, со временем это может даже привести вас к удачной смене рода деятельности.

Очень интересный период для Козерогов, которые профессионально занимаются спортом. Это замечательный период для тренеров — ваши команды могут показать хороший результат. Также хороший период для образования, самообразования — вы можете получить нестандартную информацию, что благотворно повлияет на вашу жизнь.

Что касается любви, то это очень благоприятный период для всех одиноких Козерогов. Не упустите свой шанс, но будьте бдительны и внимательно отнеситесь к предполагаемому выбору. Что касается семейных Козерогов, то наступил замечательный период для совместного времяпрепровождения: уделите больше внимания своей второй половинке и будьте романтичны. Также вас может ждать пополнение.

Это отличная неделя для занятий спортом и самое время восстановить, заброшенные тренировки. Больше времени проводите на свежем воздухе, гуляйте.

Водолей

На этой недели вы будете полны сил и энергии. Вам захочется все сделать по-новому. Возможно, все ваши проекты и задумки, особенно в момент Новолуния, могут великолепным образом воплотится в жизнь. Успех может ожидать вас в абсолютно любых начинаниях.

Это хороший период для разрешения вопросов касательно наследства, недвижимости. Вы можете найти новое хорошее жилье и переехать на новое место, это может быть новый офис.

Финансово также неделя удачна: это может быть хороший заработок, удачное денежное вложение, премии, бонусы. Не стоят в стороне и Водолеи, занимающиеся творчеством. Творческим Водолеям самое время реализовать свои самые необычные, креативные планы, ведь именно вы можете создать что-то нестандартное, именно вы можете опережать время. Поэтому те, кто занимается IT, работает в информационных направлениях, различного рода дизайнеры — у вас наступает период, когда вы можете реализовать самые нестандартные решения.

Очень важно сейчас уделить внимание своим родным и близким, особенно детям. Вам стоит как можно больше посвятить им времени, для того чтобы узнать их ближе: их интересы, их желания. И именно сейчас, как не странно, они могут стать для вас самыми лучшими советчиками.

Успех, в основном, ожидает тех Водолеев, которые занимаются IT, работают в информационных направлениях, торговле, работой с детьми, также это могут быть любые виды коммуникации. Хороший период для Водолеев-психологов, астрологов.

В любви для одиноких Водолее наступает судьбоносная неделя. Вам обязательно нужно быть смелее, знакомится и проявлять свою креативность. А что касается семейных Водолеев, то этот период тоже будет интересным. Вам лучше сохранять отношения, не придумывать и не искать ничего нового.

Что касается здоровья, то на этой недели у Водолеев могут быть проблемы, связанные с ногами. Поэтому, вам показан массаж ног, движение, активность, прогулки.

Рыбы

Вы будете купаться в информационном потоке, вы будете ощущать себя довольно комфортно и легко. Информация, поступающая вам, будет вас окрылять, открывать перед вами новые возможности. Вы будет себя чувствовать, как рыба в воде.

Очень интересный период для тех Рыб, которые занимаются любыми информационными направлениями или работают в СМИ. Самое время ярко о себе заявить. Также хороший период для Рыб, занимающихся торговлей, особенно если она касается импорта/экспорта, ведь вам могут поступить интересные предложения о расширении бизнеса. Также неплохие дела у Рыб, занятых в сфере обслуживания. Многим Рыбам для успеха не придётся даже выходить из дому. Если же вам надоело сидеть дома — ныряйте в коллективную работу, ведь тут у вас тоже все получится. Удачное время для проведения тренингов, форумов, любой коллективной работы.

Хороший период для подвижных Рыб, любящих заниматься спортом, йогой, цигун. Этот период удачен для вас — у вас могут появится последователи.

В личных отношениях также неделя будет успешной. Одиноким Рыбам самое время смелее знакомится. Для семейных Рыб наступает прекрасный гармоничный период, когда вы сможете совместно заняться духовными практиками, уединятся и говорить по душам.

Что касается здоровья, то тут стоит быть внимательными, особенно тем Рыбам, у кого есть проблемы с органами дыхания и тем, кто много курит. Во-первых, бросайте курить, а во-вторых больше занимайтесь дыхательными практиками, ходите, занимайтесь плаваньем.