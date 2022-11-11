"Наше завдання - показувати, що використовуємо допомогу за призначенням" - експерт розповів, як може змінитися підтримка США після виборів

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«В цілому ми ще точно не знаємо, якою буде фінальна “композиція” у Конгресі. Особливо це стосується верхньої палати – Сенату, тому що вже зрозуміло, що буде в одному штаті другий тур, у декількох штатах ще рахуються голоси. Йде рахунок на одне місце, і ще є шанси, що маятник може похитнутися як в одну сторону, так і в іншу. Гіпотетично може бути варіант 50:50 у Сенаті, і в такому разі тут не дуже багато чого зміниться.

У Палаті представників виглядає ситуація так, що все ж таки республіканці отримають більшість, тому що відрив уже достатній для формування більшості. Але це було очікувано. У цьому контексті важливо сказати, що, насправді, це не сильно вплине на Байдена і його адміністрацію. Проте і не пришвидшує вирішення конкретних питань та конкретних законодавчих ініціатив. Тому що Палата представників – це ініціювання законопроєктів, ініціювання бюджету, зокрема. Є законопроекти, які спочатку реєструються у Сенаті, але це більше виключення, ніж правило, і більшість законодавчих ініціатив починається саме з Палати представників. Тож, республіканці будуть певною мірою нав'язувати Білому дому свою позицію щодо певних питань. Буде більша кількість компромісів і більша кількість домовленостей», – розповів Фарапонов.

Деталі

Проте, як зазначає експерт, ситуація, коли одна партія контролює і Білий дім, і Палату представників, а на проміжних виборах втрачає останню, є традиційною в США. Швидше за все Байден, як досвідчений політик, був готовим до цього. Саме в перші два роки його президентства через Конгрес було проведено багато законодавчих ініціатив, через те, що зараз буде складніше це зробити, адже треба буде поступатися та шукати компроміси.

Щодо України, то в короткостроковій перспективі ми ще не вичерпали ті пакети допомоги, що були виділені. Окрім того, працює закон про ленд-ліз. Тому наразі поки Україна убезпечена.

«У довгостроковій перспективі ми, можливо, будемо чути голоси стосовно того, що треба Україні зменшити допомогу, така риторика можлива з боку окремих республіканців. Якщо буде Сенат за демократами, або навіть якщо й за республіканцями, то для ухвалення рішень все одно потрібна буде більшість. Тобто, ми все одно будемо бачити певний компроміс.

Наше завдання – показувати, що ми використовуємо допомогу за призначенням, ми не продаємо та не колекціонуємо зброю. Також важливим є те, що напередодні виборів Пентагон не зупиняв свій моніторинг, який довів, що зброя використовується за призначенням. Важливо розуміти, що є дві гілки: Конгрес голосує за виділення допомоги, а за реалізацію допомоги відповідає Державний департамент і Пентагон, якщо це військова допомога. І Конгрес вже дивиться, як ці кошти використовуються. Якщо їм Державний департамент і Пентагон кажуть, що все йде за планом, то, відповідно, немає суттєвих підстав цьому не довіряти. Можуть бути спекуляції в ЗМІ, але це звична справа для політики і, зокрема, для такого рівня поляризації, що є зараз в американському суспільстві.

Я думаю, що в довгостроковій перспективі нам все ж таки треба працювати із республіканцями, які не так оптимістично налаштовані. Але треба розуміти, що вони так налаштовані не тому, що це Україна, а тому що в цілому вони більше концентруються на внутрішній політиці. Головна ідея – спочатку ми вирішуємо внутрішні проблеми, а вже потім допомагаємо всьому світу», – зазначив Фарапонов.

Нагадаємо

Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що Україна розраховує в продовження надання фінансової підтримки з боку США в боротьбі з росією, якщо республіканці отримають контроль у Конгресі після проміжних виборів.