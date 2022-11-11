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"Наша задача - показывать, что используем помощь по назначению" - эксперт рассказал, как может измениться поддержка США после выборов

"Наша задача - показывать, что используем помощь по назначению" - эксперт рассказал, как может измениться поддержка США после выборов

Киев • УНН

 • 371488 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Пока неизвестно, как будет выглядеть Сенат США после выборов. Однако, вероятно можно сказать, что в Палате представителей большинство будут составлять республиканцы. Как это скажется на оказании помощи Украине, в комментарии УНН рассказал эксперт-американист Владислав Фарапонов.

Цитата

«В целом мы еще точно не знаем, какой будет финальная “композиция” в Конгрессе. Особенно это касается верхней палаты – Сената, потому что уже понятно, что будет в одном штате второй тур, в нескольких штатах еще считаются голоса. Идет счет на одно место, и есть еще шансы, что маятник может пошатнуться как в одну сторону, так и в другую. Гипотетически может быть вариант 50:50 в Сенате, и в таком случае здесь не очень многое изменится.

В Палате представителей выглядит ситуация так, что все-таки республиканцы получат большинство, потому что отрыв уже достаточен для формирования большинства. Но это было ожидаемо. В этом контексте важно сказать, что на самом деле это не сильно повлияет на Байдена и его администрацию. Однако и не ускоряет решение конкретных вопросов и законодательных инициатив. Потому что Палата представителей – это инициирование законопроектов, инициирование бюджета, в т.ч. Есть законопроекты, которые сначала регистрируются в Сенате, но это больше исключение, чем правило, и большинство законодательных инициатив начинается именно с Палаты представителей. Поэтому республиканцы будут в определенной степени навязывать Белому дому свою позицию по определенным вопросам. Будет большее количество компромиссов и большее количество договоренностей», – рассказал Фарапонов.

Детали

Однако, как отмечает эксперт, ситуация, когда одна партия контролирует и Белый дом, и Палату представителей, а на промежуточных выборах теряет последнюю, традиционна в США. Скорее всего, Байден, как опытный политик, был готов к этому. Именно в первые два года его президентства через Конгресс было проведено много законодательных инициатив, потому что сейчас будет сложнее это сделать, ведь надо будет уступать и искать компромиссы.

Что касается Украины, то в краткосрочной перспективе мы еще не исчерпали выделенные пакеты помощи. Кроме того, работает закон о ленд-лизе. Поэтому пока Украина обеспечена.

«В долгосрочной перспективе мы, возможно, будем слышать голоса относительно того, что нужно Украине снизить помощь, такая риторика возможна со стороны отдельных республиканцев. Если будет Сенат за демократами, или даже если и за республиканцами, то для принятия решений все равно нужно будет большинство. То есть мы все равно будем видеть определенный компромисс.

Наша задача – показывать, что мы используем помощь по назначению, мы не продаем и не коллекционируем оружие. Также важно то, что накануне выборов Пентагон не останавливал свой мониторинг, который доказал, что оружие используется по назначению. Важно понимать, что две ветви: Конгресс голосует за выделение помощи, а за реализацию помощи отвечает Государственный департамент и Пентагон, если это военная помощь. И Конгресс уже смотрит, как эти средства используются. Если им Государственный департамент и Пентагон говорят, что все идет по плану, то, соответственно, нет существенных оснований этому не доверять. Могут быть спекуляции в СМИ, но это обычное дело для политики и, в частности, для такого уровня поляризации, что сейчас в американском обществе.

Я думаю, что в долгосрочной перспективе нам все же нужно работать с республиканцами, которые не так оптимистично настроены. Но надо понимать, что они так настроены не потому, что это Украина, а потому, что в целом они больше концентрируются на внутренней политике. Главная идея – сначала мы решаем внутренние проблемы, а уже потом помогаем всему миру», – отметил Фарапонов.

Напомним

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина рассчитывает на продолжение предоставления финансовой поддержки со стороны США в борьбе с россией, если республиканцы получат контроль в Конгрессе после промежуточных выборов.

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