Наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли бачити у ЄС - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що Україна та її армія зробили все можливе, аби країну взяли в ЄС. Про це повідомляє УНН.
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"Сьогодні й завтра у Європі тривають дискусії щодо майбутнього України в ЄС. Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли там бачити. Серед рівних. Щоб нас туди запросили.
Це – фінальний іспит для Європи. Серед лідерів держав є ті, хто нас підтримує. А є й ті, хто підтримує тільки себе.
Але ми бачимо, як до нас ставляться народи всіх країн Європи. І це головне.
Бо я точно знаю: якби саме люди вирішували щодо нашого членства в ЄС, вони б точно обрали народ України.
Сьогодні, коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю: український народ уже в Євросоюзі", - заявив Президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо
Німеччина заявила, що прискореної процедури членства України в ЄС не буде.