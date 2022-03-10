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Наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли бачити у ЄС - Зеленський

Наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли бачити у ЄС - Зеленський

Київ • УНН

 • 178658 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що Україна та її армія зробили все можливе, аби країну взяли в ЄС. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Сьогодні й завтра у Європі тривають дискусії щодо майбутнього України в ЄС. Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли там бачити. Серед рівних. Щоб нас туди запросили.

Це – фінальний іспит для Європи. Серед лідерів держав є ті, хто нас підтримує. А є й ті, хто підтримує тільки себе.

Але ми бачимо, як до нас ставляться народи всіх країн Європи. І це головне.

Бо я точно знаю: якби саме люди вирішували щодо нашого членства в ЄС, вони б точно обрали народ України.

Сьогодні, коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю: український народ уже в Євросоюзі", - заявив Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Німеччина заявила, що прискореної процедури членства України в ЄС не буде.

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